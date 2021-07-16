***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16 Temmuz 2021 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mustafa Ünal'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Reha Çırak'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Denetim KomitesiSezai BEKGÖZ - BaşkanProf. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN- ÜyeKurumsal Yönetim KomitesiProf. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – BaşkanSezai BEKGÖZ - ÜyeMustafa Arslan – ÜyeRiskin Erken Saptanması KomitesiSezai BEKGÖZ – BaşkanProf. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – ÜyeKomitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951552BIST