***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.07.2021 18:16
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16 Temmuz 2021 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mustafa Ünal'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Reha Çırak'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Denetim Komitesi
Sezai BEKGÖZ - Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN- Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Başkan
Sezai BEKGÖZ - Üye
Mustafa Arslan – Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Sezai BEKGÖZ – Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Üye
Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951552
BIST
18:051.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
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1.374
En Düşük
1.357
18:058,5083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
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|Açılış
|: 8,5300
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|Önceki Kapanış
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8,5831
En Düşük
8,4868
18:0510,0974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
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|Açılış
|: 10,0500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:05496,33
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|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
494,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|293,80
|70.022.601
|% 10,00
|
|KGYO
|7,15
|35.196.439
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.820.818
|% 10,00
|
|EDATA
|8,93
|12.011.294
|% 9,98
|
|BAGFS
|16,64
|1.420.221
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,78
|41.790.258
|% -7,05
|
|EKIZ
|7,49
|394.066
|% -6,37
|
|CASA
|127,10
|317.246
|% -5,57
|
|MMCAS
|6,02
|146.910
|% -4,44
|
|KRONT
|54,20
|14.555.824
|% -3,64
|
|SASA
|30,32
|1.519.782.956
|% -2,70
|
|THYAO
|13,08
|585.692.068
|% 0,00
|
|GARAN
|8,35
|574.698.560
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,38
|411.183.440
|% 1,51
|
|ARCLK
|33,42
|366.124.740
|% 2,20
|
|PEKGY
|1,04
|133.470.229
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,30
|208.910.791
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,06
|72.955.540
|% 1,92
|
|GARAN
|8,35
|574.698.560
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,38
|411.183.440
|% 1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5067
|8,5083
|% -0,66
|
|Euro
|10,0830
|10,0974
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,6863
|11,7450
|% -1,08
|
|Frank
|9,2124
|9,2679
|% -0,93
|
|Riyal
|2,2607
|2,2720
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-13,45
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-7,36
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.362
|-9,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|-8,85
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-4,28
|
|Çeyrek
|799
|817
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,74
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,05
|-0,22
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
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