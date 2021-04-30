***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.04.2021 19:05
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 16.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 30.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933642
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|EMNIS
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|GOZDE
|7,37
|168.074.297
|% 10,00
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|ARMDA
|52,25
|1.600.235
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|FORMT
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|INTEM
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|VAKFN
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|PETKM
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|EKGYO
|1,82
|248.657.624
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|YKBNK
|2,10
|282.199.528
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|GARAN
|7,21
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|KRDMD
|7,16
|658.817.403
|% 0,56
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|Dolar
|8,2705
|8,2740
|% 0,87
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|Euro
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|9,9674
|% 0,04
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|Sterlin
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|11,4590
|% 0,03
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|Frank
|9,0194
|9,0737
|% 0,39
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|Riyal
|2,1979
|2,2089
|% 0,82
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-5,75
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|Altın Gr.
|470
|470
|2,48
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|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
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|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
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|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
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|Çeyrek
|752
|769
|11,69
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|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|-0,22
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|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,00
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|B. Petrol
|66,75
|66,75
|-1,30
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