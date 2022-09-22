***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.09.2022 10:45
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 365.341.991,08 TRY 22,83
Olgun ZORLU 254.150.950,32 TRY 15,88
Zeki ZORLU 119.133.257,96 TRY 7,45
Türkan ZORLU 7.942.217,20 TRY 0,50
Zülal ZORLU 7.942.217,20 TRY 0,50
Selen ZORLU MELİK 7.942.217,20 TRY 0,50
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 7.942.217,20 TRY 0,50
Şehminur AYDIN 7.942.217,20 TRY 0,50
Mehmet Emre ZORLU 7.942.217,20 TRY 0,50
Şule ZORLU 7.942.217,20 TRY 0,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064632
BIST
11:283.279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 33,55
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.292
En Düşük
3.237
11:2818,3647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0377
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3822
En Düşük
18,3174
11:2818,2517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2227
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2529
En Düşük
18,0126
11:28987,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,87
|Açılış
|: 987,38
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler11:27
|ULUSE
|130,60
|15.984.337
|% 9,93
|
|SMRTG
|57,05
|218.795.541
|% 9,92
|
|CRDFA
|3,71
|17.618.328
|% 9,76
|
|ULUFA
|7,88
|26.984.380
|% 9,60
|
|UNLU
|7,11
|35.543.791
|% 9,05
|
|PINSU
|7,22
|17.378.197
|% -9,98
|
|SKBNK
|2,81
|310.556.677
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|4.594.507
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|22.127.503
|% -9,78
|
|ATSYH
|128,80
|3.152.638
|% -7,34
|
|THYAO
|70,35
|1.280.939.761
|% 0,86
|
|SISE
|27,54
|1.204.920.632
|% 2,53
|
|YKBNK
|7,14
|790.708.302
|% 2,15
|
|SASA
|58,25
|737.166.341
|% 1,48
|
|AKBNK
|11,67
|677.267.545
|% 1,30
|
|EKGYO
|3,92
|599.894.881
|% 0,51
|
|ZOREN
|4,03
|590.922.149
|% 1,77
|
|YKBNK
|7,14
|790.708.302
|% 2,15
|
|SKBNK
|2,81
|310.556.677
|% -9,94
|
|AKBNK
|11,67
|677.267.545
|% 1,30
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3610
|18,3622
|% 0,19
|
|Euro
|18,2423
|18,2525
|% 1,24
|
|Sterlin
|20,7198
|20,8237
|% 0,60
|
|Frank
|18,7046
|18,8173
|% -0,99
|
|Riyal
|4,8661
|4,8905
|% 0,18
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|-1,03
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.667
|6.745
|-51,00
|
|Yarım
|3.248
|3.297
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.649
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|0,00
|
|B. Petrol
|90,92
|90,92
|1,09
|