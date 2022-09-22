***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 365.341.991,08 TRY 22,83Olgun ZORLU 254.150.950,32 TRY 15,88Zeki ZORLU 119.133.257,96 TRY 7,45Türkan ZORLU 7.942.217,20 TRY 0,50Zülal ZORLU 7.942.217,20 TRY 0,50Selen ZORLU MELİK 7.942.217,20 TRY 0,50Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 7.942.217,20 TRY 0,50Şehminur AYDIN 7.942.217,20 TRY 0,50Mehmet Emre ZORLU 7.942.217,20 TRY 0,50Şule ZORLU 7.942.217,20 TRY 0,50http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064632BIST