***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler335.456 688.315 98.019 2.514.867 -65.191 2.449.676 2.449.676 612.892 -43.776 -43.776 11.435 11.435 580.551 67.091 1.080.040 1.772.599 2.852.639 7.071.747 353.787 7.425.534Transferler-20.957 -20.957 -20.957 1.793.556 -1.772.599 20.957Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.359 -4.359 -4.359 -74.621 100.856 100.856 -2.944 -2.944 23.291 220.345 220.345 239.277 47.120 286.397Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.345 220.345 220.345 39.483 259.828Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.359 -4.359 -4.359 -74.621 100.856 100.856 -2.944 -2.944 23.291 0 0 18.932 7.637 26.569Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-2.868 -23.373 -5.087 -28.460 -28.460 350.975 0 350.975 319.647 92.179 411.826Dönem Sonu Bakiyeler335.456 688.315 95.151 2.470.537 -74.637 2.395.900 2.395.900 538.721 57.080 57.080 8.491 8.491 603.842 67.091 3.224.571 220.345 3.444.916 7.630.671 493.086 8.123.757Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler335.456 688.315 3.985.651 -160.070 3.825.581 3.825.581 1.159.315 132.935 132.935 6.988 6.988 1.299.238 265.489 1.132.296 1.895.487 3.027.783 9.441.862 869.799 10.311.661Transferler-18.754 0 -18.754 -18.754 0 0 0 0 0 0 -6.381 1.920.622 -1.895.487 25.135 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-37.594 -37.594 -37.594 279.617 22.319 22.319 -1.462 -1.462 300.474 0 0 472.157 472.157 735.037 122.714 857.751Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472.157 472.157 472.157 120.447 592.604Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-37.594 -37.594 -37.594 279.617 22.319 22.319 -1.462 -1.462 300.474 262.880 2.267 265.147Dönem Sonu Bakiyeler335.456 688.315 3.966.897 -197.664 3.769.233 3.769.233 1.438.932 155.254 155.254 5.526 5.526 1.599.712 259.108 3.052.918 472.157 3.525.075 10.176.899 1.001.859 11.178.758Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI826.710 895.344Dönem Karı (Zararı)592.604 259.828Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)592.604 259.828Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler407.938 509.578Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 332.682 216.442Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.722 13.316Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.827 3.339Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -3.549 9.977Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.004 -32.883Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -31.642 26.949Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 2.741 4.045Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 69.089 21.092Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 -33.184 -84.969Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler80.720 103.918Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -298.644 -182.762Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 379.364 286.680Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7 426.896 305.841Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-332.627 -76.805Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-332.627 -76.805Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler15.408 25.769İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler15.408 25.769Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-119.479 -41.912Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-917 -1.706Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-917 -1.706Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-27 -2.402İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-142.131 140.628Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -1.899 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-118.361 600.787İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-39.590 4.560İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-78.771 596.227Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-138.124 -3.872İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-138.124 -3.872Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.922.354 -1.560.309Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-191.136 -190.001Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.088.018 1.227.975İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-55.788 4.979İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.143.806 1.222.996Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)38.688 -13.721Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler524 26.207İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)524 26.207İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler102.513 53.562Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-206.831 33.762Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)309.344 19.800Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları858.411 910.034Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -8.561 -3.125Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -23.140 -11.565YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.370.700 -970.267Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 238.964İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -80.826Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.832 13.642Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.832 13.642Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-572.746 -253.210Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -409.705 -169.526Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -163.041 -83.684Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.819.786 -888.837İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar8 -1.819.786 -888.837FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.146.064 -100.463Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.484.423 2.369.953Kredilerden Nakit Girişleri7 6.484.423 1.969.953İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 400.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.261.558 -2.430.100Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -5.261.558 -2.430.100İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 9.323Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8.051 31.056Ödenen Faiz-383.496 -263.457Alınan Faiz298.644 182.762YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-397.926 -175.386Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 133.824NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-397.926 -41.562DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.089.121 3.172.696DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.691.195 3.131.134Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.691.244 2.089.143Finansal Yatırımlar67.491 1.710Vadeli Mevduatlar67.491 1.710Ticari Alacaklar6.791.035 6.674.282İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 53.711 14.133İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 6.737.324 6.660.149Diğer Alacaklar1.291.211 1.461.021İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 448.637 848.275İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 842.574 612.746Türev Araçlar306.768 288.768Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar29 10.266 14.151Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar29 296.502 274.617Stoklar11 12.450.212 9.528.703Peşin Ödenmiş Giderler810.318 611.717İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 810.318 611.717Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 14.538 7.987Diğer Dönen Varlıklar418.016 215.323İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 418.016 215.323ARA TOPLAM23.840.833 20.878.654TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.840.833 20.878.654DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 74.984 73.085İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar13 1.573.721 1.406.812Ticari Alacaklar249 468İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar12 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 237 468Diğer Alacaklar12.971.675 10.843.955İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 12.937.206 10.717.782İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 34.469 126.173Maddi Duran Varlıklar7.649.029 7.426.989Arazi ve Arsalar14 1.724.913 1.724.691Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 205.265 203.884Binalar14 3.208.513 3.241.874Tesis, Makine ve Cihazlar14 2.215.410 2.092.530Taşıtlar14 6.791 6.936Mobilya ve Demirbaşlar14 90.133 70.832Özel Maliyetler14 6.507 4.110Yapılmakta Olan Yatırımlar14 191.497 82.132Kullanım Hakkı Varlıkları15 197.817 179.618Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.179.356 1.107.011Şerefiye196.568 196.568Diğer Haklar16 32.803 24.901Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri16 845.089 789.738Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 104.896 95.804Peşin Ödenmiş Giderler363.849 371.314İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 363.849 371.314Ertelenmiş Vergi Varlığı27 941.828 795.193Diğer Duran Varlıklar20 7.177 9.590TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.959.685 22.214.035TOPLAM VARLIKLAR48.800.518 43.092.689KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 10.842.756 5.057.567İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.775 11.423Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 11.775 11.423İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.830.981 5.046.144Banka Kredileri7 10.405.125 4.344.893Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 87.499 63.434İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 338.357 637.817Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.697.320 6.014.337İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.697.320 6.014.337Banka Kredileri7 1.697.320 6.014.337Ticari Borçlar19.107.124 16.026.589İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 10.221 66.009İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 19.096.903 15.960.580Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 318.191 279.503Diğer Borçlar11.276 10.752İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11.276 10.752Türev Araçlar188.274 531.887Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar29 153.690 490.901Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar29 34.584 40.986Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 16.041 0Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.265.574 1.240.635Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.265.574 1.240.635Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 1.760.560 1.448.827İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.760.560 1.448.827ARA TOPLAM35.207.116 30.610.097TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.207.116 30.610.097UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 1.241.968 1.045.222İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.596 10.676Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 7.596 10.676İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.234.372 1.034.546Banka Kredileri7 680.727 628.475Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 127.785 141.071İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 425.860 265.000Ticari Borçlar188.486 181.003İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 188.486 181.003Uzun Vadeli Karşılıklar520.238 480.671Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 413.082 387.222Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 107.156 93.449Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 463.906 461.600Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler46 2.435İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler46 2.435TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.414.644 2.170.931TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.621.760 32.781.028ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.176.899 9.441.862Ödenmiş Sermaye21 335.456 335.456Sermaye Düzeltme Farkları688.315 688.315Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.769.233 3.825.581Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.769.233 3.825.581Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 3.966.897 3.985.651Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-197.664 -160.070Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.599.712 1.299.238Yabancı Para Çevrim Farkları1.438.932 1.159.315Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)155.254 132.935Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)155.254 132.935Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)5.526 6.988Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)21 5.526 6.988Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler259.108 265.489Yasal Yedekler21 259.108 265.489Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 3.052.918 1.132.296Net Dönem Karı veya Zararı472.157 1.895.487Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.001.859 869.799TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.178.758 10.311.661TOPLAM KAYNAKLAR48.800.518 43.092.689Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 11.740.874 6.200.674Satışların Maliyeti22 -8.952.612 -4.686.895TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.788.262 1.513.779BRÜT KAR (ZARAR)2.788.262 1.513.779Genel Yönetim Giderleri24 -278.040 -119.950Pazarlama Giderleri24 -1.207.507 -630.284Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 -144.406 -96.137Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 526.929 440.331Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -1.746.102 -952.683ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-60.864 155.056Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -15.408 -25.769FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-76.272 129.287Finansman Gelirleri26 2.253.441 1.557.882Finansman Giderleri26 -1.704.044 -1.469.253SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)473.125 217.916Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri119.479 41.912Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -11.248 -5.628Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 130.727 47.540SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)592.604 259.828DÖNEM KARI (ZARARI)592.604 259.828Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar120.447 39.483Ana Ortaklık Payları472.157 220.345Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal bedeli 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç (TL) 28 1,41000000 0,66000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-37.594 -4.359Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-46.992 -5.449Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.398 1.090Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi9.398 1.090Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar300.474 23.291Yabancı Para Çevrim Farkları279.617 -74.621Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.899 -3.680Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-1.899 -3.680Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28.986 126.070Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)28.986 126.070Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.230 -24.478Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi437 736Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-6.667 -25.214DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)262.880 18.932TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)855.484 278.760Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar122.714 47.120Ana Ortaklık Payları732.770 231.640http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029006BIST