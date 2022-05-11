***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.05.2022 00:03
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 98.019 2.514.867 -65.191 2.449.676 2.449.676 612.892 -43.776 -43.776 11.435 11.435 580.551 67.091 1.080.040 1.772.599 2.852.639 7.071.747 353.787 7.425.534
Transferler
-20.957 -20.957 -20.957 1.793.556 -1.772.599 20.957
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.359 -4.359 -4.359 -74.621 100.856 100.856 -2.944 -2.944 23.291 220.345 220.345 239.277 47.120 286.397
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 220.345 220.345 220.345 39.483 259.828
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.359 -4.359 -4.359 -74.621 100.856 100.856 -2.944 -2.944 23.291 0 0 18.932 7.637 26.569
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-2.868 -23.373 -5.087 -28.460 -28.460 350.975 0 350.975 319.647 92.179 411.826
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 95.151 2.470.537 -74.637 2.395.900 2.395.900 538.721 57.080 57.080 8.491 8.491 603.842 67.091 3.224.571 220.345 3.444.916 7.630.671 493.086 8.123.757
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 3.985.651 -160.070 3.825.581 3.825.581 1.159.315 132.935 132.935 6.988 6.988 1.299.238 265.489 1.132.296 1.895.487 3.027.783 9.441.862 869.799 10.311.661
Transferler
-18.754 0 -18.754 -18.754 0 0 0 0 0 0 -6.381 1.920.622 -1.895.487 25.135 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.594 -37.594 -37.594 279.617 22.319 22.319 -1.462 -1.462 300.474 0 0 472.157 472.157 735.037 122.714 857.751
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472.157 472.157 472.157 120.447 592.604
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.594 -37.594 -37.594 279.617 22.319 22.319 -1.462 -1.462 300.474 262.880 2.267 265.147
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 3.966.897 -197.664 3.769.233 3.769.233 1.438.932 155.254 155.254 5.526 5.526 1.599.712 259.108 3.052.918 472.157 3.525.075 10.176.899 1.001.859 11.178.758
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
826.710 895.344
Dönem Karı (Zararı)
592.604 259.828
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
592.604 259.828
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
407.938 509.578
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 332.682 216.442
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.722 13.316
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.827 3.339
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.549 9.977
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.004 -32.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -31.642 26.949
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.741 4.045
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 69.089 21.092
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -33.184 -84.969
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
80.720 103.918
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -298.644 -182.762
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 379.364 286.680
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7 426.896 305.841
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-332.627 -76.805
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-332.627 -76.805
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15.408 25.769
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
15.408 25.769
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-119.479 -41.912
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-917 -1.706
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-917 -1.706
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-27 -2.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-142.131 140.628
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -1.899 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-118.361 600.787
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.590 4.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-78.771 596.227
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-138.124 -3.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-138.124 -3.872
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.922.354 -1.560.309
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-191.136 -190.001
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.088.018 1.227.975
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-55.788 4.979
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.143.806 1.222.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
38.688 -13.721
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
524 26.207
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
524 26.207
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
102.513 53.562
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-206.831 33.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
309.344 19.800
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
858.411 910.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -8.561 -3.125
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -23.140 -11.565
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.370.700 -970.267
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 238.964
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -80.826
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.832 13.642
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.832 13.642
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-572.746 -253.210
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -409.705 -169.526
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -163.041 -83.684
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.819.786 -888.837
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 -1.819.786 -888.837
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.146.064 -100.463
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.484.423 2.369.953
Kredilerden Nakit Girişleri
7 6.484.423 1.969.953
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 400.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.261.558 -2.430.100
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -5.261.558 -2.430.100
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 9.323
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8.051 31.056
Ödenen Faiz
-383.496 -263.457
Alınan Faiz
298.644 182.762
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-397.926 -175.386
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 133.824
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-397.926 -41.562
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.089.121 3.172.696
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.691.195 3.131.134
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.691.244 2.089.143
Finansal Yatırımlar
67.491 1.710
Vadeli Mevduatlar
67.491 1.710
Ticari Alacaklar
6.791.035 6.674.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 53.711 14.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 6.737.324 6.660.149
Diğer Alacaklar
1.291.211 1.461.021
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 448.637 848.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 842.574 612.746
Türev Araçlar
306.768 288.768
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 10.266 14.151
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
29 296.502 274.617
Stoklar
11 12.450.212 9.528.703
Peşin Ödenmiş Giderler
810.318 611.717
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 810.318 611.717
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 14.538 7.987
Diğer Dönen Varlıklar
418.016 215.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 418.016 215.323
ARA TOPLAM
23.840.833 20.878.654
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.840.833 20.878.654
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 74.984 73.085
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
13 1.573.721 1.406.812
Ticari Alacaklar
249 468
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 237 468
Diğer Alacaklar
12.971.675 10.843.955
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 12.937.206 10.717.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 34.469 126.173
Maddi Duran Varlıklar
7.649.029 7.426.989
Arazi ve Arsalar
14 1.724.913 1.724.691
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 205.265 203.884
Binalar
14 3.208.513 3.241.874
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 2.215.410 2.092.530
Taşıtlar
14 6.791 6.936
Mobilya ve Demirbaşlar
14 90.133 70.832
Özel Maliyetler
14 6.507 4.110
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 191.497 82.132
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 197.817 179.618
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.179.356 1.107.011
Şerefiye
196.568 196.568
Diğer Haklar
16 32.803 24.901
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
16 845.089 789.738
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 104.896 95.804
Peşin Ödenmiş Giderler
363.849 371.314
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 363.849 371.314
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 941.828 795.193
Diğer Duran Varlıklar
20 7.177 9.590
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.959.685 22.214.035
TOPLAM VARLIKLAR
48.800.518 43.092.689
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 10.842.756 5.057.567
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.775 11.423
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 11.775 11.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.830.981 5.046.144
Banka Kredileri
7 10.405.125 4.344.893
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 87.499 63.434
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 338.357 637.817
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.697.320 6.014.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.697.320 6.014.337
Banka Kredileri
7 1.697.320 6.014.337
Ticari Borçlar
19.107.124 16.026.589
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 10.221 66.009
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 19.096.903 15.960.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 318.191 279.503
Diğer Borçlar
11.276 10.752
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.276 10.752
Türev Araçlar
188.274 531.887
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 153.690 490.901
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
29 34.584 40.986
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 16.041 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.265.574 1.240.635
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.265.574 1.240.635
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 1.760.560 1.448.827
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.760.560 1.448.827
ARA TOPLAM
35.207.116 30.610.097
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.207.116 30.610.097
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.241.968 1.045.222
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.596 10.676
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 7.596 10.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.234.372 1.034.546
Banka Kredileri
7 680.727 628.475
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 127.785 141.071
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 425.860 265.000
Ticari Borçlar
188.486 181.003
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 188.486 181.003
Uzun Vadeli Karşılıklar
520.238 480.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 413.082 387.222
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 107.156 93.449
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 463.906 461.600
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
46 2.435
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
46 2.435
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.414.644 2.170.931
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
37.621.760 32.781.028
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.176.899 9.441.862
Ödenmiş Sermaye
21 335.456 335.456
Sermaye Düzeltme Farkları
688.315 688.315
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.769.233 3.825.581
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.769.233 3.825.581
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 3.966.897 3.985.651
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-197.664 -160.070
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.599.712 1.299.238
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.438.932 1.159.315
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
155.254 132.935
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
155.254 132.935
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.526 6.988
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21 5.526 6.988
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
259.108 265.489
Yasal Yedekler
21 259.108 265.489
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 3.052.918 1.132.296
Net Dönem Karı veya Zararı
472.157 1.895.487
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.001.859 869.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.178.758 10.311.661
TOPLAM KAYNAKLAR
48.800.518 43.092.689
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 11.740.874 6.200.674
Satışların Maliyeti
22 -8.952.612 -4.686.895
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.788.262 1.513.779
BRÜT KAR (ZARAR)
2.788.262 1.513.779
Genel Yönetim Giderleri
24 -278.040 -119.950
Pazarlama Giderleri
24 -1.207.507 -630.284
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -144.406 -96.137
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 526.929 440.331
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.746.102 -952.683
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-60.864 155.056
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -15.408 -25.769
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-76.272 129.287
Finansman Gelirleri
26 2.253.441 1.557.882
Finansman Giderleri
26 -1.704.044 -1.469.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
473.125 217.916
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
119.479 41.912
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -11.248 -5.628
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 130.727 47.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
592.604 259.828
DÖNEM KARI (ZARARI)
592.604 259.828
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
120.447 39.483
Ana Ortaklık Payları
472.157 220.345
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Nominal bedeli 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç (TL) 28 1,41000000 0,66000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37.594 -4.359
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.992 -5.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.398 1.090
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9.398 1.090
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
300.474 23.291
Yabancı Para Çevrim Farkları
279.617 -74.621
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.899 -3.680
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-1.899 -3.680
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.986 126.070
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
28.986 126.070
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.230 -24.478
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
437 736
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-6.667 -25.214
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
262.880 18.932
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
855.484 278.760
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
122.714 47.120
Ana Ortaklık Payları
732.770 231.640
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029006
BIST