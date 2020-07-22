***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 10:05
***VKFYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKFYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861073
BIST
10:41118.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 505,60
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.215
10:416,8532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0327
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:417,8910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0267
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:41408,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 4,99
|Açılış
|: 408,80
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|VKFYO
|7,39
|6.688.921
|% 9,97
|
|QNBFL
|101,60
|3.057.266
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|QNBFB
|50,35
|23.118.243
|% 9,93
|
|DERAS
|6,16
|23.456.171
|% -9,94
|
|BERA
|7,98
|10.325.202
|% -8,49
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|ACSEL
|9,60
|290.259
|% -4,95
|
|ARTI
|1,80
|67.266
|% -3,23
|
|EKGYO
|2,38
|1.690.466.999
|% 5,31
|
|IHLGM
|1,78
|78.659.579
|% 1,71
|
|HALKB
|6,00
|70.817.093
|% 1,35
|
|TRGYO
|5,11
|69.463.752
|% 3,44
|
|VAKBN
|4,98
|65.397.980
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,38
|1.690.466.999
|% 5,31
|
|IHLGM
|1,78
|78.659.579
|% 1,71
|
|CEMAS
|1,74
|47.352.551
|% 0,00
|
|ADESE
|2,60
|60.361.038
|% 1,96
|
|ODAS
|2,76
|56.063.105
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6549
|8,6983
|% -0,03
|
|Frank
|7,3126
|7,3566
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|11,95
|
|Altın Gr.
|408
|409
|4,76
|
|Cumhuriyet
|2.651
|2.676
|30,40
|
|Tam
|2.731
|2.746
|31,10
|
|Yarım
|1.326
|1.343
|15,20
|
|Çeyrek
|665
|673
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,80
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|4,78
|4,79
|0,12
|
|B. Petrol
|44,30
|44,30
|-0,02
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