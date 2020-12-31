***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
31.12.2020 19:12
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler )
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Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
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Bildirim İçeriği
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Açıklamalar
27 Mayıs 2015 tarih, 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 36.maddesinin e bendi uyarınca Menkul Kıymet Yatırım Ortaklarının çalışanlarına aylık ücret dışında yapılan her türlü prim, ikramiye ve benzeri ödemelerin, ödeme yapılan kişinin unvanı ve ödeme tutarı ile birlikte ödemenin yapılmasına takip eden 3 iş günü içinde KAP'ta kamuya açıklanması zorunluluğu gereği, şirketimizce 31.12.2020 tarihinde personele yapılan ikramiye ödemeleri ile ilgili bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Çalışanlara Aylık Ücret Dışında Yapılan Ödemeler
Ödeme Yapılan Kişinin Ünvanı Ödemenin Niteliği Ödeme Tutarı (TL)
Müdür Yrd. ikramiye 3.295,01
Müfetttiş ikramiye 5.164,49
Diğer ikramiye 4.838,52
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896191
BIST
18:001.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.470
18:007,4273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0441
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,0869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0228
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
18:00453,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,08
|Açılış
|: 453,55
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.999.181
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.979.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|580.334
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.307.083
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|ORMA
|14,72
|708.893
|% -9,97
|
|PAMEL
|21,32
|980.986
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|996.293
|% -9,90
|
|GUBRF
|86,05
|4.579.968.652
|% 2,38
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.203.047
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|ZOREN
|2,77
|887.125.202
|% 2,59
|
|SISE
|7,31
|1.693.881.305
|% 0,41
|
|TSKB
|1,78
|375.282.282
|% -1,11
|
|GARAN
|10,37
|2.094.509.345
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,08
|594.251.860
|% -0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4263
|7,4271
|% 0,59
|
|Euro
|9,0730
|9,1083
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,1172
|10,1680
|% 0,93
|
|Frank
|8,3687
|8,4191
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9739
|1,9838
|% 0,60
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|5,56
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,98
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,38
|51,38
|-0,25
|
Seans Raporu
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17:59BASCM
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17:57
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