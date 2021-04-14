***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
14.04.2021 15:29
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11.maddesinde değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni 13.04.2021 tarih ve 10308 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşme ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
11 13/04/2021 13/04/2021 10308
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927991
BIST
16:231.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 20,24
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
16:238,1078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 8,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
16:239,7139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0168
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
16:23452,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,85
|Açılış
|: 452,05
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler16:23
|DITAS
|14,66
|3.244.595
|% 9,98
|
|SASA
|46,54
|674.758.113
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.642.703
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|23.464.812
|% 9,97
|
|BLCYT
|21,44
|142.009.358
|% 9,95
|
|ANELE
|6,57
|113.087.122
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|77.865.575
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.589.807
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|17.976.888
|% -9,98
|
|GARAN
|6,88
|1.171.432.767
|% 2,69
|
|EREGL
|17,29
|1.088.970.665
|% 1,17
|
|SASA
|46,54
|674.758.113
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,34
|555.684.175
|% -0,41
|
|SISE
|7,32
|507.144.995
|% 1,95
|
|YKBNK
|2,12
|430.821.002
|% 1,92
|
|GARAN
|6,88
|1.171.432.767
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,87
|284.159.523
|% 4,47
|
|DOHOL
|3,21
|431.974.558
|% 3,55
|
|IHLAS
|0,65
|84.978.225
|% 1,56
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1032
|8,1078
|% 0,03
|
|Euro
|9,7038
|9,7139
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,1089
|11,1647
|% -0,04
|
|Frank
|8,7408
|8,7934
|% -0,34
|
|Riyal
|2,1528
|2,1636
|% -0,11
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-7,96
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-30,00
|
|Tam
|2.988
|3.065
|-28,30
|
|Yarım
|1.444
|1.483
|-13,69
|
|Çeyrek
|724
|741
|-6,84
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,28
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|65,09
|65,09
|1,42
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:38CEMAS
Yüzde 5.26 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 878, 556 adet işlem
-
16:36KAPLM
Yüzde 6.62 oranında artışla 26.72 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 620 adet işlem
-
16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, EKGYO, KOZAL
-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 78 artarak (% 1.32 ) 1, 207
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BLCYT, GOLTS, MTRKS, TRGYO, ULAS, CEOEM, MARTI, TUREX, BNTAS, SASA