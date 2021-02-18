***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -3.007.516 102.296 17.528.961 17.528.961Transferler102.296 -102.296Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.931 1.172.651 1.180.582 1.180.582Dönem Karı (Zararı)1.172.651 1.172.651 1.172.651Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.931 7.931 7.931Dönem Sonu Bakiyeler16 20.000.000 92.887 -45.543 394.768 -2.905.220 1.172.651 18.709.543 18.709.543Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 20.000.000 92.887 -45.543 394.768 -2.905.220 1.172.651 18.709.543 18.709.543Transferler1.172.651 -1.172.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.478 350.342 355.820 355.820Dönem Karı (Zararı)350.342 350.342 350.342Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.478 5.478 5.478Sermaye Arttırımı10.000.000 10.000.000 10.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)27.990 27.990 27.990Dönem Sonu Bakiyeler16 30.000.000 92.887 27.990 -40.065 394.768 -1.732.569 350.342 29.093.353 29.093.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.406.700 7.894.257Dönem Karı (Zararı)350.342 1.172.651Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.731.628 -2.519.165Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 130.527 123.042Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler202.762 287.914Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler202.762 287.914Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.125.074 -3.093.416Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.128.711 -3.099.097Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15,20 3.637 5.681Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler60.157 163.295Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler60.157 163.295İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.830.258 6.314.740Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-4.620.047 6.068.474Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler160.655 2.255İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)160.655 2.255Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler332 214İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)332 214Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.974 -1.049Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-383.019 242.900İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-372.915 231.149İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.104 11.751İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.847 1.946Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.847 1.946Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.211.544 4.968.226Alınan Faiz2.063.818 3.099.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-258.974 -173.544YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.948 -22.440Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.948 -22.440Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.948 -22.440FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.957.740 -61.875Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.000.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 10.000.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.990 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -70.250 -61.875YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.548.092 7.809.942NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.548.092 7.809.942DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 16.150.815 8.340.873DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 21.698.907 16.150.815Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 21.773.161 16.160.176Finansal Yatırımlar6 7.427.115 2.867.225Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar7.427.115 2.867.225Ticari Alacaklar7 0 160.655İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 160.655Diğer Alacaklar8 1.571 1.903İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.571 1.903Peşin Ödenmiş Giderler13 3.799 5.773İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 3.799 4.357İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 1.416ARA TOPLAM29.205.646 19.195.732TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.205.646 19.195.732DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 198.151 258.870Kullanım Hakkı Varlıkları14 5.541 5.145Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.629 1.917TOPLAM DURAN VARLIKLAR205.321 265.932TOPLAM VARLIKLAR29.410.967 19.461.664KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 5.500 5.548İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.500 5.548Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.500 5.548Ticari Borçlar7 8.124 391.143İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 3.816 376.731İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.308 14.412Kısa Vadeli Karşılıklar12 14.355 108.940Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14.355 108.940Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 63.604 53.354İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler63.604 53.354ARA TOPLAM91.583 558.985TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER91.583 558.985UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 226.031 193.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar226.031 193.136TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER226.031 193.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER317.614 752.121ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.093.353 18.709.543Ödenmiş Sermaye16 30.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 92.887 92.887Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27.990 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -40.065 -45.543Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-40.065 -45.543Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-40.065 -45.543Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 394.768 394.768Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -1.732.569 -2.905.220Net Dönem Karı veya Zararı350.342 1.172.651TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.093.353 18.709.543TOPLAM KAYNAKLAR29.410.967 19.461.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17 53.648.102 31.269.469Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti17 -51.156.923 -28.015.271FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.491.179 3.254.198BRÜT KAR (ZARAR)2.491.179 3.254.198Genel Yönetim Giderleri18 -2.146.652 -2.072.455Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 10.190 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -738 -3.411ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)353.979 1.178.332FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)353.979 1.178.332Finansman Giderleri20 -3.637 -5.681SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)350.342 1.172.651Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)350.342 1.172.651DÖNEM KARI (ZARARI)350.342 1.172.651Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları350.342 1.172.651Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,01170000 0,05860000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.478 7.931Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 5.478 7.931Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.478 7.931TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)355.820 1.180.582Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları355.820 1.180.582http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910888BIST