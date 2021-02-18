***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
18.02.2021 18:22
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -3.007.516 102.296 17.528.961 17.528.961
Transferler
102.296 -102.296
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.931 1.172.651 1.180.582 1.180.582
Dönem Karı (Zararı)
1.172.651 1.172.651 1.172.651
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.931 7.931 7.931
Dönem Sonu Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -45.543 394.768 -2.905.220 1.172.651 18.709.543 18.709.543
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -45.543 394.768 -2.905.220 1.172.651 18.709.543 18.709.543
Transferler
1.172.651 -1.172.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.478 350.342 355.820 355.820
Dönem Karı (Zararı)
350.342 350.342 350.342
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.478 5.478 5.478
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27.990 27.990 27.990
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -40.065 394.768 -1.732.569 350.342 29.093.353 29.093.353
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.406.700 7.894.257
Dönem Karı (Zararı)
350.342 1.172.651
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.731.628 -2.519.165
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 130.527 123.042
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
202.762 287.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
202.762 287.914
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.125.074 -3.093.416
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.128.711 -3.099.097
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15,20 3.637 5.681
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
60.157 163.295
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
60.157 163.295
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.830.258 6.314.740
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.620.047 6.068.474
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
160.655 2.255
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
160.655 2.255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
332 214
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
332 214
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.974 -1.049
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-383.019 242.900
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-372.915 231.149
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.104 11.751
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.847 1.946
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.847 1.946
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.211.544 4.968.226
Alınan Faiz
2.063.818 3.099.575
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-258.974 -173.544
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.948 -22.440
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.948 -22.440
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.948 -22.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.957.740 -61.875
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.000.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 10.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.990 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -70.250 -61.875
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.548.092 7.809.942
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.548.092 7.809.942
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.150.815 8.340.873
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.698.907 16.150.815
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 21.773.161 16.160.176
Finansal Yatırımlar
6 7.427.115 2.867.225
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.427.115 2.867.225
Ticari Alacaklar
7 0 160.655
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 160.655
Diğer Alacaklar
8 1.571 1.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.571 1.903
Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.799 5.773
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 3.799 4.357
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 1.416
ARA TOPLAM
29.205.646 19.195.732
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.205.646 19.195.732
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 198.151 258.870
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 5.541 5.145
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.629 1.917
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
205.321 265.932
TOPLAM VARLIKLAR
29.410.967 19.461.664
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 5.500 5.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.500 5.548
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.500 5.548
Ticari Borçlar
7 8.124 391.143
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 3.816 376.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.308 14.412
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 14.355 108.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14.355 108.940
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 63.604 53.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
63.604 53.354
ARA TOPLAM
91.583 558.985
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.583 558.985
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 226.031 193.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
226.031 193.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
226.031 193.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
317.614 752.121
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.093.353 18.709.543
Ödenmiş Sermaye
16 30.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 92.887 92.887
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27.990 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -40.065 -45.543
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.065 -45.543
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.065 -45.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -1.732.569 -2.905.220
Net Dönem Karı veya Zararı
350.342 1.172.651
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.093.353 18.709.543
TOPLAM KAYNAKLAR
29.410.967 19.461.664
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 53.648.102 31.269.469
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -51.156.923 -28.015.271
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.491.179 3.254.198
BRÜT KAR (ZARAR)
2.491.179 3.254.198
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.146.652 -2.072.455
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 10.190 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -738 -3.411
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
353.979 1.178.332
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
353.979 1.178.332
Finansman Giderleri
20 -3.637 -5.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
350.342 1.172.651
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
350.342 1.172.651
DÖNEM KARI (ZARARI)
350.342 1.172.651
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
350.342 1.172.651
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,01170000 0,05860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.478 7.931
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 5.478 7.931
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.478 7.931
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
355.820 1.180.582
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
355.820 1.180.582
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910888
BIST