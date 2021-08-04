***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
04.08.2021 18:12
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -45.543 394.768 -2.905.220 1.172.651 18.709.543 18.709.543
Transferler
1.172.651 -1.172.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.024 -368.442 -342.418 -342.418
Dönem Karı (Zararı)
-368.442 -368.442 -368.442
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.024 26.024 26.024
Dönem Sonu Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -19.519 394.768 -1.732.569 -368.442 18.367.125 18.367.125
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -40.065 394.768 -1.732.569 350.342 29.093.353 29.093.353
Transferler
350.342 -350.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.538 1.356.948 1.378.486 1.378.486
Dönem Karı (Zararı)
1.356.948 1.356.948 1.356.948
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.538 21.538 21.538
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -18.527 394.768 -1.382.227 1.356.948 30.471.839 30.471.839
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.485.674 -2.162.005
Dönem Karı (Zararı)
1.356.948 -368.442
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.944.144 -330.599
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33.506 66.502
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
79.453 102.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
78.082 102.544
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.371 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.534.075 -788.955
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.537.872 -791.645
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.797 2.690
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-523.028 289.310
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-523.028 289.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.396.260 -2.066.000
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.403.397 -2.046.333
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 160.655
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 160.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
36.019 -1.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.019 -1.267
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-32.402 -24.279
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.535 -169.860
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-538 -702
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.073 -169.158
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15 15.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-15 15.084
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.983.456 -2.765.041
Alınan Faiz
1.524.883 773.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-27.101 -170.045
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.938 -2.948
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.938 -2.948
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.938 -2.948
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.748 -36.563
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.748 -36.563
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.523.360 -2.201.516
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.523.360 -2.201.516
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.698.907 16.150.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.175.547 13.949.299
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 13.207.464 21.773.161
Finansal Yatırımlar
6 17.353.540 7.427.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.353.540 7.427.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
17.353.540 7.427.115
Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 0
Diğer Alacaklar
8 2.361 1.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.361 1.571
Peşin Ödenmiş Giderler
13 36.201 3.799
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 1.991 3.799
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 34.210 0
ARA TOPLAM
30.599.566 29.205.646
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.599.566 29.205.646
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 166.583 198.151
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 42.350 5.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 12.896 1.629
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
221.829 205.321
TOPLAM VARLIKLAR
30.821.395 29.410.967
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 38.553 5.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 38.553 5.500
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 38.553 5.500
Ticari Borçlar
7 11.659 8.124
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 3.278 3.816
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 8.381 4.308
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.599 14.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.599 14.355
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 39.347 63.604
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 39.347 63.604
ARA TOPLAM
94.158 91.583
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.158 91.583
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 255.398 226.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 255.398 226.031
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
255.398 226.031
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
349.556 317.614
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.471.839 29.093.353
Ödenmiş Sermaye
16 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 92.887 92.887
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27.990 27.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -18.527 -40.065
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -18.527 -40.065
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -18.527 -40.065
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -1.382.227 -1.732.569
Net Dönem Karı veya Zararı
1.356.948 350.342
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.471.839 29.093.353
TOPLAM KAYNAKLAR
30.821.395 29.410.967
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 87.400.851 27.278.647 20.145.656 9.319.266
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -85.007.932 -26.568.313 -18.848.738 -8.391.920
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.392.919 710.334 1.296.918 927.346
BRÜT KAR (ZARAR)
2.392.919 710.334 1.296.918 927.346
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.074.158 -1.080.063 -563.344 -567.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 44.997 4.715 36.591 4.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.013 -738 465 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.360.745 -365.752 770.630 364.653
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.360.745 -365.752 770.630 364.653
Finansman Giderleri
20 -3.797 -2.690 628 -1.443
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.356.948 -368.442 771.258 363.210
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.356.948 -368.442 771.258 363.210
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.356.948 -368.442 771.258 363.210
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.356.948 -368.442 771.258 363.210
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 22 0,04520000 -0,01840000 0,02570000 0,01820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.538 26.024 16.282 72
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 21.538 26.024 16.282 72
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.538 26.024 16.282 72
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.378.486 -342.418 787.540 363.282
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.378.486 -342.418 787.540 363.282
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954770
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