***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 20.000.000 92.887 -45.543 394.768 -2.905.220 1.172.651 18.709.543 18.709.543Transferler1.172.651 -1.172.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.024 -368.442 -342.418 -342.418Dönem Karı (Zararı)-368.442 -368.442 -368.442Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26.024 26.024 26.024Dönem Sonu Bakiyeler16 20.000.000 92.887 -19.519 394.768 -1.732.569 -368.442 18.367.125 18.367.125Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 30.000.000 92.887 27.990 -40.065 394.768 -1.732.569 350.342 29.093.353 29.093.353Transferler350.342 -350.342Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.538 1.356.948 1.378.486 1.378.486Dönem Karı (Zararı)1.356.948 1.356.948 1.356.948Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21.538 21.538 21.538Dönem Sonu Bakiyeler16 30.000.000 92.887 27.990 -18.527 394.768 -1.382.227 1.356.948 30.471.839 30.471.839Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.485.674 -2.162.005Dönem Karı (Zararı)1.356.948 -368.442Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.944.144 -330.599Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler33.506 66.502Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler79.453 102.544Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler78.082 102.544Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.371 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.534.075 -788.955Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.537.872 -791.645Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.797 2.690Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-523.028 289.310Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-523.028 289.310İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.396.260 -2.066.000Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-9.403.397 -2.046.333Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 160.655İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 160.655Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler36.019 -1.267İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)36.019 -1.267Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-32.402 -24.279Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.535 -169.860İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-538 -702İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.073 -169.158İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15 15.084Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-15 15.084Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.983.456 -2.765.041Alınan Faiz1.524.883 773.081Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-27.101 -170.045YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.938 -2.948Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.938 -2.948Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.938 -2.948FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.748 -36.563Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-35.748 -36.563YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.523.360 -2.201.516NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.523.360 -2.201.516DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 21.698.907 16.150.815DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 13.175.547 13.949.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 13.207.464 21.773.161Finansal Yatırımlar6 17.353.540 7.427.115Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar17.353.540 7.427.115Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar17.353.540 7.427.115Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 0Diğer Alacaklar8 2.361 1.571İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.361 1.571Peşin Ödenmiş Giderler13 36.201 3.799İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 1.991 3.799İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 34.210 0ARA TOPLAM30.599.566 29.205.646TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.599.566 29.205.646DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 166.583 198.151Kullanım Hakkı Varlıkları14 42.350 5.541Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 12.896 1.629TOPLAM DURAN VARLIKLAR221.829 205.321TOPLAM VARLIKLAR30.821.395 29.410.967KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 38.553 5.500İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 38.553 5.500Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 38.553 5.500Ticari Borçlar7 11.659 8.124İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 3.278 3.816İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 8.381 4.308Kısa Vadeli Karşılıklar12 4.599 14.355Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 4.599 14.355Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 39.347 63.604İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 39.347 63.604ARA TOPLAM94.158 91.583TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.158 91.583UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar12 255.398 226.031Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 255.398 226.031TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER255.398 226.031TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER349.556 317.614ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.471.839 29.093.353Ödenmiş Sermaye16 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 92.887 92.887Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27.990 27.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -18.527 -40.065Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -18.527 -40.065Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -18.527 -40.065Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 394.768 394.768Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -1.382.227 -1.732.569Net Dönem Karı veya Zararı1.356.948 350.342TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.471.839 29.093.353TOPLAM KAYNAKLAR30.821.395 29.410.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı17 87.400.851 27.278.647 20.145.656 9.319.266Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti17 -85.007.932 -26.568.313 -18.848.738 -8.391.920FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.392.919 710.334 1.296.918 927.346BRÜT KAR (ZARAR)2.392.919 710.334 1.296.918 927.346Genel Yönetim Giderleri18 -1.074.158 -1.080.063 -563.344 -567.408Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 44.997 4.715 36.591 4.715Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -3.013 -738 465 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.360.745 -365.752 770.630 364.653FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.360.745 -365.752 770.630 364.653Finansman Giderleri20 -3.797 -2.690 628 -1.443SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.356.948 -368.442 771.258 363.210Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.356.948 -368.442 771.258 363.210DÖNEM KARI (ZARARI)1.356.948 -368.442 771.258 363.210Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.356.948 -368.442 771.258 363.210Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 22 0,04520000 -0,01840000 0,02570000 0,01820000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21.538 26.024 16.282 72Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 21.538 26.024 16.282 72Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.538 26.024 16.282 72TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.378.486 -342.418 787.540 363.282Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.378.486 -342.418 787.540 363.282http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954770BIST