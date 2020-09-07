***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 2.500,47 200.383,8 6,58 0,7Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 10,75 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 7,9 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,85 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 4,88 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 35.000 368.900 12,12 1,29Haberleşme- 70.000 485.100 15,94 1,7DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 633.500,72 1.875.721,47 61,63 6,58Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 7.500,92 113.255,76 3,72 0,4Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,96 1,93 0 0Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 748.507,68 3.043.387,34 100 10,669B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 5,06 0,92Finansman Bonosu- 3.370.000 3.341.813,12 65,04 11,858ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine Bonosu- 1.500.000 1.555.883,04 29,92 5,455ARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 5.070.000 5.160.751,36 100 18,233C. KİRA SERTİFİKALARI- 40.000 40.612,39 100 0,142GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 12.10.2020 29.000 29.114,39 0,14 0,1BPP 06.10.2020 500.000 501.042,63 2,48 1,76BPP 01.12.2020 500.000 501.090,74 2,48 1,76BPP 08.10.2020 2.000.000 2.003.220,36 9,9 7,02BPP 08.10.2020 2.500.000 2.504.147,54 12,37 8,78TRP 07.09.2020 TRT220921T18 268.000 273.800 268.198,25 1,33 0,94TRP 07.09.2020 TRT220921T18 7.000 7.155 7.005,18 0,03 0,02TRP 07.09.2020 TRT220921T18 179.000 182.875 179.132,41 0,89 0,63TRP 07.09.2020 TRT180625T13 1.500.000 1.529.380 1.501.294,52 7,42 5,26TRP 07.09.2020 TRT170724T14 5.000.000 5.169.555 5.004.335,62 24,73 17,54TRP 07.09.2020 TRT280628T18 5.000.000 5.000.000 5.004.500 24,73 17,54VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0MEVDUAT 28.09.2020 806.885,25 810.729,56 4,01 2,84MEVDUAT 25.09.2020 395.081,48 396.927,2 1,96 1,39MEVDUAT 16.09.2020 511.188,52 514.103,67 2,54 1,8MEVDUAT 08.09.2020 504.081,97 508.249,1 2,51 1,78MEVDUAT 21.09.2020 504.022,4 506.805,08 2,5 1,78GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 20.204.259,62 20.239.896,25 100 70,954ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.525.259,73 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ28.525.259,73 % 100 % 101,291B. HAZIR DEĞERLER2.366,46 % 100 % 0,008a) Kasab) Bankalar2.366,46 % 100 % 0,008c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)236.760,85 % 100 % 0,84a) Takastan Alacaklar212.700 % 89,84 % 0,755b) Diğer Alacaklar24.060,85 % 10,16 % 0,085Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)224.000,67 % 100 % 0,795D. BORÇLAR (-)826.567,97 % 100 % 2.935a) Takasa Borçlar491.700 % 59,49 % 1,746b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar334.867,97 % 40,51 % 1,189NET VARLIK DEĞERİ28.161.819,74Pay Sayısı300.000.000Pay Başına Net Aktif Değer0,9387İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamavkfyo 4092020 35.haftalık raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873535BIST