***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
07.09.2020 12:39
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 2.500,47 200.383,8 6,58 0,7
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 10,75 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 7,9 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,85 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 4,88 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 35.000 368.900 12,12 1,29
Haberleşme
- 70.000 485.100 15,94 1,7
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 633.500,72 1.875.721,47 61,63 6,58
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 7.500,92 113.255,76 3,72 0,4
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,96 1,93 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 748.507,68 3.043.387,34 100 10,669
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 5,06 0,92
Finansman Bonosu
- 3.370.000 3.341.813,12 65,04 11,858
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
- 1.500.000 1.555.883,04 29,92 5,455
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 5.070.000 5.160.751,36 100 18,233
C. KİRA SERTİFİKALARI
- 40.000 40.612,39 100 0,142
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 12.10.2020 29.000 29.114,39 0,14 0,1
BPP 06.10.2020 500.000 501.042,63 2,48 1,76
BPP 01.12.2020 500.000 501.090,74 2,48 1,76
BPP 08.10.2020 2.000.000 2.003.220,36 9,9 7,02
BPP 08.10.2020 2.500.000 2.504.147,54 12,37 8,78
TRP 07.09.2020 TRT220921T18 268.000 273.800 268.198,25 1,33 0,94
TRP 07.09.2020 TRT220921T18 7.000 7.155 7.005,18 0,03 0,02
TRP 07.09.2020 TRT220921T18 179.000 182.875 179.132,41 0,89 0,63
TRP 07.09.2020 TRT180625T13 1.500.000 1.529.380 1.501.294,52 7,42 5,26
TRP 07.09.2020 TRT170724T14 5.000.000 5.169.555 5.004.335,62 24,73 17,54
TRP 07.09.2020 TRT280628T18 5.000.000 5.000.000 5.004.500 24,73 17,54
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
FON 0 0 0 0
MEVDUAT 28.09.2020 806.885,25 810.729,56 4,01 2,84
MEVDUAT 25.09.2020 395.081,48 396.927,2 1,96 1,39
MEVDUAT 16.09.2020 511.188,52 514.103,67 2,54 1,8
MEVDUAT 08.09.2020 504.081,97 508.249,1 2,51 1,78
MEVDUAT 21.09.2020 504.022,4 506.805,08 2,5 1,78
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 20.204.259,62 20.239.896,25 100 70,954
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.525.259,73 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
28.525.259,73 % 100 % 101,291
B. HAZIR DEĞERLER
2.366,46 % 100 % 0,008
a) Kasa
b) Bankalar
2.366,46 % 100 % 0,008
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
236.760,85 % 100 % 0,84
a) Takastan Alacaklar
212.700 % 89,84 % 0,755
b) Diğer Alacaklar
24.060,85 % 10,16 % 0,085
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
224.000,67 % 100 % 0,795
D. BORÇLAR (-)
826.567,97 % 100 % 2.935
a) Takasa Borçlar
491.700 % 59,49 % 1,746
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
334.867,97 % 40,51 % 1,189
NET VARLIK DEĞERİ
28.161.819,74
Pay Sayısı
300.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,9387
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
vkfyo 4092020 35.haftalık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873535
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