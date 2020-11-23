***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
23.11.2020 12:20
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İ
12:471.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 10,55
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.323
12:477,7508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1318
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:479,2085
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1668
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:47466,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 7,60
|Açılış
|: 466,45
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:47
|EGEEN
|1.557,00
|163.840.606
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.233.706
|% 9,98
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,18
|1.269.552.737
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,06
|1.142.310.187
|% 6,74
|
|GARAN
|9,30
|1.042.906.680
|% -1,59
|
|KRDMD
|4,88
|903.522.809
|% 1,46
|
|GUBRF
|50,25
|614.323.423
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,06
|1.142.310.187
|% 6,74
|
|KRDMD
|4,88
|903.522.809
|% 1,46
|
|SISE
|7,18
|1.269.552.737
|% 2,28
|
|ISGYO
|2,11
|258.730.671
|% 5,50
|
|YKBNK
|3,04
|374.619.004
|% -1,62
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7446
|7,7508
|% 1,73
|
|Euro
|9,1987
|9,2085
|% 1,84
|
|Sterlin
|10,3403
|10,3922
|% 2,40
|
|Frank
|8,4932
|8,5444
|% 1,99
|
|Riyal
|2,0645
|2,0749
|% 1,93
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-4,16
|
|Altın Gr.
|466
|467
|7,73
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|36,00
|
|Tam
|3.095
|3.173
|40,56
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|19,62
|
|Çeyrek
|750
|768
|9,81
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,09
|
|B. Petrol
|45,88
|45,88
|0,81
|