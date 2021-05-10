***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 0,47 14,81 0 0Taş ve Toprağa Dayalı- 2,68 10,51 0 0Metal Ana Sanayi- 0,9 17,77 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SU- 0,33 0,68 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIK- 0,74 5,88 0 0TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 100.000,72 213.001,53 19,08 0,7Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 0,92 6,99 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 0,96 60.044 903.061,76 80,91 2,98DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIGR 160.051,72 1.116.123,06 100 3,68B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- 200.000 263.055,2 2,76 0,867Finansman Bonosu- 9.510.000 9.284.736,08 97,24 30,617ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 9.710.000 9.547.791,28 100 31,484C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 10.05.2021 601.253,6 3,06 1,98BPP 20.05.2021 267.000 270.538,45 1,38 0,89BPP 20.05.2021 2.000.000 2.026.505,28 10,31 6,68BPP 31.05.2021 695.000 719.892,83 3,66 2,37BPP 11.06.2021 2.000.000 2.010.971,8 10,23 6,63TRP 10.05.2021 TRT210623T10 5.000.000 5.075.675 5.007.910,96 25,47 16,51TRP 10.05.2021 TRT240727T15 3.000.000 3.785.800 3.004.746,58 15,28 9,91TRP 10.05.2021 TRT240727T15 3.000.000 3.785.800 3.004.746,58 15,28 9,91MEVDUAT 21.05.2021 508.630,14 527.431,73 2,68 1,74MEVDUAT 24.05.2021 843.652,96 854.209,85 4,34 2,82MEVDUAT 24.05.2021 412.7 24.05.2021 313.444,34 316.573,72 1,61 1,04MEVDUAT 21.06.2021 800.000 807.929,23 4,11 2,66VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0FON 0 0 0 0GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 19.531.432,79 19.661.749,32 100 64,835ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.325.663,66 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.325.663,66 % 100 % 100,294B. HAZIR DEĞERLER5.612,27 % 100 % 0,019a) Kasab) Bankalar5.612,27 % 100 % 0,019c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)49.794,46 % 100 % 0,165a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar49.794,46 % 100 % 0,165Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)188.950,24 % 100 % 0,625D. BORÇLAR (-)333.355,01 % 100 % 1,102a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar333.355,01 % 100 % 1,102NET VARLIK DEĞERİ30.236.665,62Pay Sayısı30.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,0079İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVkfyo 07052021 18.Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935597BIST