***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2020 11:01
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818752
BIST
11:32119.950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -99,23
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.264
En Düşük
119.472
11:326,0519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0570
En Düşük
6,0401
11:326,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5978
En Düşük
6,5708
11:32306,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,70
|Açılış
|: 306,35
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,86
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|44.467.154
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|563.500
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|27.256.862
|% 14,63
|
|DOKTA
|51,35
|12.343.476
|% 10,19
|
|EDIP
|2,41
|23.433.821
|% 10,05
|
|IZMDC
|9,01
|90.100
|% -18,09
|
|COSMO
|2,40
|3.259
|% -9,77
|
|RYGYO
|10,02
|24.067.209
|% -5,65
|
|QNBFB
|53,95
|375.296
|% -5,35
|
|SAYAS
|3,69
|2.868.108
|% -4,90
|
|ASELS
|28,64
|752.945.745
|% 2,29
|
|THYAO
|14,78
|369.606.517
|% -0,27
|
|TSPOR
|4,29
|273.321.188
|% 8,61
|
|TTKOM
|8,47
|248.437.039
|% 2,79
|
|TUPRS
|112,30
|240.153.465
|% -2,35
|
|TSPOR
|4,29
|273.321.188
|% 8,61
|
|IHLAS
|0,91
|50.848.943
|% 3,41
|
|KRSTL
|2,30
|119.377.122
|% 4,07
|
|IHLGM
|1,34
|59.835.971
|% 1,52
|
|PETKM
|4,09
|178.018.152
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8329
|7,8722
|% 0,28
|
|Frank
|6,1717
|6,2089
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6092
|1,6173
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|7,95
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,43
|55,43
|-0,36
|