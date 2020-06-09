VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.322.183
|% 10,00
|IZTAR
|6,05
|2.981.446
|% 10,00
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|BIZIM
|18,02
|418.513.636
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6231
|8,6664
|% 0,14
|Frank
|7,1342
|7,1771
|% 1,05
|Riyal
|1,8073
|1,8164
|% 0,22
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|20,04
|Altın Gr.
|376
|376
|5,46
|Cumhuriyet
|2.437
|2.466
|31,50
|Tam
|2.508
|2.538
|36,20
|Yarım
|1.224
|1.235
|13,90
|Çeyrek
|612
|619
|8,10
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|-0,06
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,88
|0,00
|B. Petrol
|40,55
|40,55
|-0,25
Seans Raporu
- 17:53DOBUR Yüzde -4.97 oranında düşüşle 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 763 adet işlem
- 17:52KRONT Yüzde -4.26 oranında düşüşle 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 513, 809 adet işlem
- 17:51XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -600, 93 kaybederek (% -0.59 ) 102, 027
- 17:51 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, GSDHO, TACTR, YONGA, IZTAR, EGCEY, EGCYH
- 17:51 MNDRS, DESPC, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında