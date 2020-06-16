***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2020 09:24
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın,pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851311
BIST
13:42111.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 1.785,76
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.399
En Düşük
110.706
13:426,8438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0140
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8441
En Düşük
6,7909
13:427,7472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
13:42380,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,31
|Açılış
|: 380,79
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,93
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|81.557.868
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.822.741
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|73.193.926
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.026.650
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.446.569
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|276.272
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|374.327
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|883.917
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|636.821
|% -9,20
|
|DAGHL
|10,03
|2.599.186
|% -7,13
|
|ASELS
|32,62
|650.705.640
|% 2,00
|
|GSRAY
|3,37
|601.144.462
|% 2,43
|
|GARAN
|8,23
|559.687.958
|% 2,11
|
|EKGYO
|1,96
|496.939.632
|% 2,62
|
|KARSN
|2,39
|422.123.992
|% 7,17
|
|EKGYO
|1,96
|496.939.632
|% 2,62
|
|KARSN
|2,39
|422.123.992
|% 7,17
|
|GSRAY
|3,37
|601.144.462
|% 2,43
|
|ODAS
|2,14
|359.519.949
|% 4,90
|
|IHLGM
|1,62
|238.851.345
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6211
|8,6643
|% 0,55
|
|Frank
|7,1964
|7,2397
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8176
|1,8267
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|5,63
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.562
|23,00
|
|Tam
|2.542
|2.559
|7,00
|
|Yarım
|1.239
|1.249
|3,50
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,02
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|0,66
|