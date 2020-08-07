***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.08.2020 09:42
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866302
BIST
10:591.006
En Yüksek
|Değişim
|: -2,79%
|| -28,88
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.006
10:597,3218
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0932
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3221
En Düşük
7,2144
10:598,6677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0553
|Açılış
|: 8,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6728
En Düşük
8,5597
10:59485,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,36
|Açılış
|: 485,79
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,92
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|26.787.906
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|88.638.725
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|141.294
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,72
|4.219.581
|% -10,00
|
|KARTN
|494,10
|5.213.781
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,61
|906.594
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.569.695
|% -10,00
|
|MAALT
|88,65
|372.261
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|SISE
|5,91
|320.548.617
|% 2,78
|
|ASELS
|14,60
|280.627.877
|% -4,39
|
|GARAN
|6,34
|254.205.077
|% -2,01
|
|AKBNK
|4,59
|210.690.918
|% -2,34
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|TSKB
|1,00
|74.420.094
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,47
|150.406.439
|% -4,63
|
|SISE
|5,91
|320.548.617
|% 2,78
|
|YKBNK
|1,98
|93.742.907
|% -3,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5593
|9,6073
|% 0,97
|
|Frank
|7,9897
|8,0378
|% 1,00
|
|Riyal
|1,9460
|1,9557
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.062
|2.062
|-1,04
|
|Altın Gr.
|485
|486
|6,17
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,60
|
|Yarım
|1.604
|1.692
|14,60
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|28,39
|28,43
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,08
|45,08
|-0,01
|
Seans Raporu
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