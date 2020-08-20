***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2020 10:44
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.08.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,945442 TL'dir. 19.08.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.08.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870290
BIST
14:531.119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,65
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:537,3514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0628
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
14:538,7116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0732
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7116
En Düşük
8,6034
14:53458,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,71
|Açılış
|: 458,23
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:53
|BERA
|8,47
|30.892.610
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.393.805
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.573.435
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|7.437.593
|% -9,93
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|PETKM
|4,51
|2.586.749.369
|% 6,62
|
|TUPRS
|88,05
|2.085.423.680
|% 2,44
|
|GARAN
|7,17
|693.751.607
|% -1,51
|
|RTALB
|59,60
|605.142.276
|% 2,41
|
|TCELL
|15,31
|487.226.953
|% 0,39
|
|PETKM
|4,51
|2.586.749.369
|% 6,62
|
|EKGYO
|2,04
|396.716.428
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,84
|437.556.419
|% 7,17
|
|KRDMD
|3,01
|428.717.874
|% 2,73
|
|YKBNK
|2,15
|218.494.258
|% -1,38
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3470
|7,3514
|% 0,86
|
|Euro
|8,7035
|8,7116
|% 0,85
|
|Sterlin
|9,6291
|9,6774
|% 1,08
|
|Frank
|8,0372
|8,0856
|% 1,24
|
|Riyal
|1,9532
|1,9630
|% 0,73
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|11,65
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,71
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.020
|3.098
|-62,46
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|-30,21
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,11
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,14
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,48
|
Seans Raporu
14:53
daha fazla
-
15:06ULUUN
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 444, 505 adet işlem
-
15:05DZGYO
Yüzde -58.13 oranında düşüşle 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 050 adet işlem
-
15:03XU100
Endeks 1, 119 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 14, 173.00 milyon TL de
-
15:03DAGI
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 824 adet işlem
-
14:59IHYAY
Yüzde -20.13 oranında düşüşle 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 554, 755 adet işlem