***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2020 16:07
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,947101 TL'dir. 06.11.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887175
BIST
15:541.231
En Yüksek
|Değişim
|: 3,31%
|| 39,40
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.234
En Düşük
1.211
15:548,0687
En Yüksek
|Değişim
|: -5,29%
|| -0,4506
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
15:549,6003
En Yüksek
|Değişim
|: -5,20%
|| -0,5261
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
15:54493,88
En Yüksek
|Değişim
|: -7,66%
|| -40,95
|Açılış
|: 494,03
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
491,14
BIST En Aktif Hisseler15:54
|TAVHL
|15,95
|328.596.265
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|151.533.510
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.513.387
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.057.336
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.063.015
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,50
|286.285.633
|% -16,67
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|SANFM
|13,52
|4.266.434
|% -8,83
|
|KLGYO
|10,93
|170.092.940
|% -8,54
|
|RTALB
|43,96
|234.152.794
|% -8,30
|
|GARAN
|7,44
|3.457.224.096
|% 6,59
|
|THYAO
|10,68
|1.726.848.494
|% 9,99
|
|PETKM
|4,48
|1.417.140.418
|% 4,43
|
|AKBNK
|5,36
|962.522.769
|% 6,77
|
|TUPRS
|82,50
|878.397.577
|% 6,66
|
|GARAN
|7,44
|3.457.224.096
|% 6,59
|
|YKBNK
|2,45
|839.745.254
|% 5,15
|
|PETKM
|4,48
|1.417.140.418
|% 4,43
|
|ODAS
|3,70
|770.923.494
|% 2,78
|
|KRDMD
|3,58
|693.342.844
|% 3,77
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0597
|8,0687
|% -5,29
|
|Euro
|9,5858
|9,6003
|% -5,20
|
|Sterlin
|10,5584
|10,6113
|% -5,49
|
|Frank
|8,8607
|8,9140
|% -6,01
|
|Riyal
|2,1379
|2,1486
|% -5,60
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|-40,92
|
|Altın Gr.
|496
|497
|-38,31
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|-270,00
|
|Tam
|3.286
|3.372
|-259,02
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|-125,29
|
|Çeyrek
|796
|816
|-62,65
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,57
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|3,13
|
Seans Raporu
15:54
daha fazla
-
16:09XU100
Endeks 1, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 31 üstünde . İşlem hacmi 24, 296.00 milyon TL de
-
16:09TUPRS
Yüzde 6.59 oranında artışla 82.45 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 863, 593 adet işlem
-
16:08AKBNK
Yüzde 6.77 oranında artışla 5.36 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 405, 266 adet işlem
-
16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 89 artarak (% 3.45 ) 1, 105
-
16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, KUTPO, DIRIT, DAGHL, MEGAP, EMNIS, MARTI, DOCO, UZERB, TKURU