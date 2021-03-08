***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2021 11:30
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.03.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,997473 TL'dir. 05.03.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.03.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915821
BIST
14:161.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:167,6507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1187
|Açılış
|: 70,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 69,3600
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:169,0939
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1139
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0100
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:166,22
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 6,22
|
|Önceki Kapanış
|: 6,10
|
6,27
En Düşük
6,09
BIST En Aktif Hisseler14:16
|FADE
|11,55
|73.397.404
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.221.712
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|66.538
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,14
|1.149.667.537
|% -1,19
|
|PETKM
|6,16
|1.116.215.992
|% 2,33
|
|KOZAL
|132,70
|923.523.015
|% 2,95
|
|THYAO
|14,76
|825.980.347
|% -0,14
|
|HALKB
|5,45
|781.681.110
|% 1,11
|
|PETKM
|6,16
|1.116.215.992
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,43
|384.513.916
|% -1,22
|
|HALKB
|5,45
|781.681.110
|% 1,11
|
|GARAN
|9,14
|1.149.667.537
|% -1,19
|
|VAKBN
|4,25
|492.657.705
|% -0,23
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6473
|7,6507
|% 1,58
|
|Euro
|9,0876
|9,0939
|% 1,27
|
|Sterlin
|10,5385
|10,5913
|% 1,35
|
|Frank
|8,1508
|8,1999
|% 1,15
|
|Riyal
|2,0302
|2,0403
|% 1,42
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|-4,30
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,75
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.808
|27,00
|
|Tam
|2.752
|2.823
|25,53
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|12,35
|
|Çeyrek
|667
|683
|6,18
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|69,34
|69,34
|-0,02
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:30ISBIR
Yüzde 8.44 oranında artışla 8, 350.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111 adet işlem
-
14:29KRGYO
Yüzde 4.13 oranında artışla 8.33 lira fiyatla işlem gören hissede 758, 204 adet işlem
-
14:28XU100
Endeks 1, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 16, 084.00 milyon TL de
-
14:28ISDMR
Yüzde 4.44 oranında artışla 12.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 709 adet işlem
-
14:27VKFYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 565, 409 adet işlem