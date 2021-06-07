***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2021 10:57
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.06.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,017328 TL'dir. 04.06.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 04.06.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940439
BIST
18:051.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,15
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
18:058,6418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0250
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
18:0510,5465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0036
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
18:05526,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,66
|Açılış
|: 526,33
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|29,04
|10.491.281
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.242.866
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.790.439
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.493.146
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.048.948
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.468.735
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|271.525
|% -9,92
|
|PKENT
|2.458,70
|2.325.678
|% -8,63
|
|AYES
|20,74
|1.277.898
|% -7,58
|
|DERHL
|5,11
|16.949.621
|% -7,43
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,30
|805.977.562
|% 3,73
|
|SISE
|8,19
|690.664.528
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,79
|624.265.668
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,99
|387.749.140
|% 2,05
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|YKBNK
|2,24
|423.983.964
|% 1,36
|
|BOBET
|4,11
|462.324.516
|% -2,84
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6377
|8,6418
|% -0,29
|
|Euro
|10,5391
|10,5465
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,2080
|12,2693
|% -0,22
|
|Frank
|9,5922
|9,6499
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2967
|2,3082
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|2,76
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,90
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,48
|71,48
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HUBVC
Yüzde 5.62 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 753, 123 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TUPRS, GUBRF
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SAHOL, ASELS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, RODRG, OSMEN, RYSAS