***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2021 10:58
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.09.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,056847 TL'dir. 27.09.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.09.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965467
BIST
11:101.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,97
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.383
11:108,8796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0623
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8796
En Düşük
8,8095
11:1010,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0549
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3838
En Düşük
10,2978
11:10496,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,51
|Açılış
|: 496,71
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,73
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler11:10
|YEOTK
|88,55
|23.140.637
|% 10,00
|
|PKENT
|2.861,30
|4.108.120
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.270.447
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|2.412.674
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,32
|129.918
|% 9,95
|
|OYLUM
|11,52
|10.904.694
|% -9,93
|
|BIOEN
|34,40
|31.383.288
|% -8,66
|
|KTSKR
|46,60
|7.064.610
|% -7,63
|
|TSPOR
|3,30
|54.050.422
|% -5,71
|
|ADEL
|25,00
|1.141.870
|% -4,58
|
|TUPRS
|112,90
|279.383.476
|% 0,80
|
|GARAN
|8,87
|275.598.188
|% -0,56
|
|THYAO
|13,64
|272.390.029
|% 0,81
|
|KRDMD
|6,31
|171.215.157
|% -0,94
|
|PETKM
|6,42
|158.572.805
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,33
|147.470.642
|% -1,27
|
|GARAN
|8,87
|275.598.188
|% -0,56
|
|KRDMD
|6,31
|171.215.157
|% -0,94
|
|PETKM
|6,42
|158.572.805
|% 0,16
|
|ODAS
|1,34
|31.086.339
|% 0,00
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8742
|8,8796
|% 0,71
|
|Euro
|10,3677
|10,3735
|% 0,53
|
|Sterlin
|12,0864
|12,1470
|% 0,38
|
|Frank
|9,5152
|9,5725
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3557
|2,3675
|% 0,52
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-8,25
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,00
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|0,75
|
Seans Raporu
11:10
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-
11:22KIMMR
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 416, 686 adet işlem
-
11:20AGESA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 452 adet işlem
-
11:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, THYAO, DOHOL
-
11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 97 kaybederek (% -0.57 ) 1, 214
-
11:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, PKENT, RALYH, INVEO, GEDIK