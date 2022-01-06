***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2022 10:30
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )çıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.01.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,084045 TL'dir. 05.01.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.01.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989210
BIST
10:352.007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.012
En Düşük
1.978
10:3513,7805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1124
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,8789
En Düşük
13,5915
10:3515,5997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1348
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,7054
En Düşük
15,3841
10:35798,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,29
|Açılış
|: 798,16
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler10:32
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|13.201.113
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|AYGAZ
|26,08
|19.845.699
|% 7,33
|
|HURGZ
|2,15
|17.412.921
|% 6,44
|
|ELITE
|22,04
|30.155.811
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,10
|21.293.367
|% -9,21
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|ISSEN
|13,12
|8.067.120
|% -4,23
|
|MMCAS
|2,95
|76.904
|% -3,59
|
|THYAO
|24,80
|767.885.620
|% 3,77
|
|EREGL
|30,78
|456.045.456
|% -0,26
|
|SISE
|14,57
|409.005.231
|% 1,11
|
|PETKM
|9,16
|381.613.597
|% 3,62
|
|KRDMD
|10,26
|273.561.723
|% -0,39
|
|PETKM
|9,16
|381.613.597
|% 3,62
|
|YKBNK
|3,50
|130.979.743
|% -0,28
|
|EKGYO
|2,28
|83.153.803
|% -0,44
|
|ODAS
|1,38
|47.965.462
|% 0,00
|
|THYAO
|24,80
|767.885.620
|% 3,77
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7776
|13,7805
|% 0,82
|
|Euro
|15,5675
|15,5997
|% 0,87
|
|Sterlin
|18,6103
|18,7037
|% 0,88
|
|Frank
|14,9670
|15,0572
|% 1,00
|
|Riyal
|3,6675
|3,6859
|% 1,17
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-6,87
|
|Altın Gr.
|798
|798
|2,85
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|9,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,18
|80,18
|-0,62
|
Seans Raporu
10:32
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10:47AYDEM
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10:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, PETKM, PGSUS
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10:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 92 artarak (% 0.44 ) 1, 802
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10:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, UZERB, HUBVC