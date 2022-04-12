***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2022 10:05
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,124644 TL'dir. 11.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.04.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019417
BIST
12:032.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -20,15
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.428
12:0314,6884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0263
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6887
En Düşük
14,6447
12:0315,9704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
12:03921,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 921,09
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler12:03
|CLEBI
|257,60
|73.585.122
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|SANKO
|12,27
|52.104.391
|% 7,73
|
|ATLAS
|1,45
|7.702.742
|% 7,41
|
|OYLUM
|2,33
|2.166.495
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|12.110.242
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.955.755
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|ACSEL
|38,00
|43.271.076
|% -7,90
|
|THYAO
|36,58
|2.295.516.166
|% 1,16
|
|GARAN
|13,56
|1.456.013.748
|% -2,31
|
|SISE
|17,18
|1.317.027.114
|% 0,70
|
|YKBNK
|4,90
|1.064.309.905
|% -2,39
|
|KRDMD
|16,19
|1.043.313.559
|% 0,00
|
|ODAS
|2,27
|577.766.688
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,68
|658.699.569
|% -2,90
|
|YKBNK
|4,90
|1.064.309.905
|% -2,39
|
|DOHOL
|3,80
|824.513.313
|% -3,31
|
|TSKB
|1,67
|271.845.122
|% -4,02
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6821
|14,6884
|% 0,18
|
|Euro
|15,9523
|15,9704
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,0309
|19,1263
|% -0,08
|
|Frank
|15,6692
|15,7636
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9033
|3,9228
|% 0,13
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-2,54
|
|Altın Gr.
|921
|921
|0,30
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.197
|-1,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|8,96
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|4,33
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,18
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:18OYLUM
Yüzde -47.64 oranında düşüşle 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 931, 907 adet işlem
-
12:17TSKB
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 397, 468 adet işlem
-
12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 55 kaybederek (% -0.57 ) 2, 716
-
12:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
12:15XU100
Endeks 2, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 21, 676.00 milyon TL de