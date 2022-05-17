***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 12:23
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.05.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,131474 TL'dir. 16.05.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 16.05.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030801
BIST
13:372.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,10
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
13:3715,8537
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,3126
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
13:3716,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 0,4789
|Açılış
|: 16,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
13:37931,47
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 20,47
|Açılış
|: 931,47
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler13:35
|IMASM
|38,78
|66.874.264
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|23.976.415
|% 9,96
|
|SERVE
|27,00
|221.393
|% 9,40
|
|ORCAY
|19,73
|204.056.408
|% 9,01
|
|IDEAS
|21,86
|16.658.965
|% 8,22
|
|GZNMI
|32,80
|3.785.481
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|3.533.373
|% -9,92
|
|SNPAM
|7,96
|206.878
|% -8,08
|
|UZERB
|39,90
|316.873
|% -8,02
|
|SANKO
|12,74
|18.518.178
|% -7,75
|
|THYAO
|42,78
|2.030.624.800
|% 0,14
|
|SISE
|19,72
|1.496.914.882
|% 2,18
|
|KRDMD
|14,87
|896.767.301
|% -0,27
|
|EREGL
|31,94
|842.335.005
|% 0,82
|
|GARAN
|14,95
|715.972.565
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,65
|500.189.087
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,35
|627.989.231
|% 0,23
|
|AKBNK
|7,93
|712.726.953
|% -0,50
|
|DOHOL
|3,76
|301.978.324
|% 1,35
|
|SISE
|19,72
|1.496.914.882
|% 2,18
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8446
|15,8512
|% 2,00
|
|Euro
|16,6918
|16,7313
|% 3,02
|
|Sterlin
|19,7011
|19,7999
|% 3,24
|
|Frank
|15,8427
|15,9381
|% 2,60
|
|Riyal
|4,2101
|4,2312
|% 1,97
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|4,82
|
|Altın Gr.
|932
|932
|20,79
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.299
|127,00
|
|Tam
|6.170
|6.329
|118,45
|
|Yarım
|2.982
|3.062
|57,30
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|28,65
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|0,30
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,21
|