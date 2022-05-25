***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2022 13:33
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.05.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,133985 TL'dir. 24.05.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 24.05.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032305
BIST
14:022.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,13
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
14:0216,3338
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2580
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
14:0217,4311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1345
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
14:02972,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,12
|Açılış
|: 972,36
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler14:02
|DAGHL
|27,06
|4.969.902
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|535.083.586
|% 9,98
|
|MZHLD
|57,45
|7.908.058
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|37.421.809
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|20.345.060
|% 9,87
|
|MEPET
|4,07
|22.579.572
|% -9,96
|
|SELVA
|8,56
|22.822.804
|% -8,94
|
|NUGYO
|5,75
|32.865.183
|% -6,20
|
|DOGUB
|4,49
|21.952.214
|% -5,47
|
|FENER
|43,52
|156.046.900
|% -5,19
|
|SISE
|20,40
|1.838.651.828
|% 2,93
|
|THYAO
|42,08
|1.329.448.639
|% -0,19
|
|GARAN
|14,56
|1.183.604.934
|% -1,68
|
|ASELS
|23,62
|1.080.949.628
|% 2,43
|
|HEKTS
|29,32
|670.996.822
|% -1,61
|
|SISE
|20,40
|1.838.651.828
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,55
|218.121.486
|% -0,39
|
|GARAN
|14,56
|1.183.604.934
|% -1,68
|
|YKBNK
|4,35
|318.025.997
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,64
|209.241.465
|% 0,28
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3130
|16,3338
|% 1,60
|
|Euro
|17,4069
|17,4311
|% 0,78
|
|Sterlin
|20,3400
|20,4420
|% 1,10
|
|Frank
|16,8676
|16,9692
|% 1,05
|
|Riyal
|4,3392
|4,3610
|% 1,40
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-14,28
|
|Altın Gr.
|971
|971
|4,87
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|55,00
|
|Tam
|6.432
|6.595
|54,84
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|26,53
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|13,26
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,26
|
Seans Raporu
14:02
daha fazla
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14:17ALKA
Yüzde 9.95 oranında artışla 39.34 lira fiyatla işlem gören hissede 985, 770 adet işlem
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14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 32 artarak (% 0.62 ) 2, 649
-
14:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SISE
-
14:16
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MEPET, INDES
-
14:16XU100
Endeks 2, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 16, 234.00 milyon TL de