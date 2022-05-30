***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.05.2022 11:56
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.05.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,142066 TL'dir. 27.05.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.05.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033267
BIST
11:512.499
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 59,91
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
11:5116,3981
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2070
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3981
En Düşük
16,2359
11:5117,6657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2569
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6657
En Düşük
17,4021
11:51979,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 14,66
|Açılış
|: 979,95
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler11:51
|EGEPO
|9,46
|12.304.562
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.168.161
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|TDGYO
|7,03
|4.323.776
|% -7,50
|
|AKFGY
|2,62
|126.714.637
|% -4,38
|
|KRTEK
|16,50
|9.067.946
|% -3,57
|
|ATSYH
|28,00
|286.076
|% -3,45
|
|THYAO
|49,08
|3.592.698.656
|% 9,02
|
|SISE
|20,98
|1.102.287.483
|% 2,84
|
|KARSN
|7,04
|954.862.520
|% 2,47
|
|SAHOL
|21,02
|827.444.477
|% 3,44
|
|EREGL
|33,54
|726.977.374
|% 2,01
|
|KARSN
|7,04
|954.862.520
|% 2,47
|
|DOHOL
|3,89
|371.545.865
|% 2,10
|
|THYAO
|49,08
|3.592.698.656
|% 9,02
|
|SKBNK
|1,25
|86.107.854
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,63
|169.227.799
|% 1,94
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3853
|16,3981
|% 1,28
|
|Euro
|17,6455
|17,6657
|% 1,48
|
|Sterlin
|20,6316
|20,7351
|% 1,18
|
|Frank
|17,0485
|17,1513
|% 1,21
|
|Riyal
|4,3564
|4,3783
|% 1,23
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,41
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,65
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.459
|6.620
|30,34
|
|Yarım
|3.122
|3.202
|14,67
|
|Çeyrek
|1.566
|1.601
|7,34
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,14
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,92
|
Seans Raporu
11:51
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12:06THYAO
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12:04XU030
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12:04FRIGO
Yüzde 5.49 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 160 adet işlem
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12:03INVEO
Yüzde 6.12 oranında artışla 34.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 327, 881 adet işlem