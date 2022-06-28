***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 10:29
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.06.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,151502 TL'dir. 27.06.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.06.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039607
BIST
10:372.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 27,46
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.544
10:3716,6314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1055
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6397
En Düşük
16,5102
10:3717,6272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1008
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,6272
En Düşük
17,4694
10:37976,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,82
|Açılış
|: 976,67
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
977,13
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler10:37
|MAKIM
|18,82
|5.055.297
|% 9,99
|
|IHAAS
|31,68
|8.111.974
|% 8,72
|
|BALAT
|14,00
|91.434
|% 8,11
|
|BMSCH
|10,10
|25.187.989
|% 7,45
|
|ARCLK
|80,30
|380.712.553
|% 6,15
|
|ISKPL
|5,05
|25.936.685
|% -6,88
|
|PRZMA
|3,36
|975.377
|% -5,35
|
|SNKRN
|22,34
|878.677
|% -3,71
|
|GLBMD
|6,70
|583.296
|% -2,62
|
|DAGHL
|26,30
|328.908
|% -2,45
|
|THYAO
|49,84
|909.409.305
|% 0,56
|
|ARCLK
|80,30
|380.712.553
|% 6,15
|
|EREGL
|27,96
|305.772.115
|% 0,43
|
|SISE
|21,94
|248.182.820
|% 1,29
|
|SAHOL
|20,52
|246.805.729
|% 1,38
|
|YKBNK
|4,68
|161.174.854
|% 0,65
|
|ODAS
|3,18
|107.237.816
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,61
|75.685.329
|% 1,16
|
|DOHOL
|3,86
|83.833.533
|% 0,78
|
|TSKB
|2,15
|42.632.416
|% 1,42
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6254
|16,6314
|% 0,64
|
|Euro
|17,6072
|17,6272
|% 0,58
|
|Sterlin
|20,3257
|20,4277
|% 0,54
|
|Frank
|17,3291
|17,4335
|% 0,65
|
|Riyal
|4,4154
|4,4375
|% 0,55
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,32
|
|Altın Gr.
|976
|977
|7,66
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.492
|6.595
|3,00
|
|Yarım
|3.187
|3.226
|2,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.612
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,29
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,14
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,90
|
Seans Raporu
10:37
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10:52AKSGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 070, 446 adet işlem
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10:51TMSN
Yüzde 4.35 oranında artışla 31.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 503, 185 adet işlem
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10:50XU100
Endeks 2, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 5, 766.00 milyon TL de
-
10:50TMSN
Yüzde 4.35 oranında artışla 31.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 483, 090 adet işlem
-
10:49GOZDE
Yüzde 5.34 oranında artışla 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 407, 042 adet işlem