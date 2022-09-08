***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2022 10:46
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,202496 TL'dir. 07.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.09.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061338
BIST
10:503.457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 54,06
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.468
En Düşük
3.428
10:5018,2423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2423
En Düşük
18,2142
10:5018,2475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:501.007,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.007,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:48
|MTRKS
|38,14
|58.439.864
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,98
|59.345.374
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|DESA
|25,28
|13.258.190
|% 9,25
|
|BURCE
|38,50
|11.005.287
|% 8,70
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|AYEN
|25,48
|86.245.388
|% -4,07
|
|TSKB
|6,58
|30.365.597
|% -3,66
|
|DMSAS
|8,10
|5.551.656
|% -3,34
|
|ATAGY
|5,12
|701.584
|% -3,03
|
|EKGYO
|5,08
|1.569.196.060
|% 4,10
|
|THYAO
|75,55
|1.396.593.335
|% 1,14
|
|EREGL
|31,80
|1.015.567.541
|% 3,45
|
|YKBNK
|7,90
|937.188.971
|% 0,77
|
|AKBNK
|15,64
|893.944.263
|% -0,32
|
|EKGYO
|5,08
|1.569.196.060
|% 4,10
|
|YKBNK
|7,90
|937.188.971
|% 0,77
|
|KRDMD
|13,45
|893.921.138
|% 2,75
|
|AKBNK
|15,64
|893.944.263
|% -0,32
|
|HALKB
|11,54
|626.198.180
|% 1,41
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2309
|18,2474
|% 0,18
|
|Euro
|18,2400
|18,2504
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,8936
|20,9984
|% -0,35
|
|Frank
|18,6033
|18,7153
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8397
|4,8640
|% 0,09
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,24
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.810
|6.880
|-15,00
|
|Yarım
|3.318
|3.361
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.682
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,53
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,05
|
|B. Petrol
|88,48
|88,48
|0,48
|
Seans Raporu
10:48
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11:03DESA
Yüzde 9.25 oranında artışla 25.28 lira fiyatla işlem gören hissede 531, 135 adet işlem
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11:02XU030
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11:02
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
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11:02XU100
Endeks 3, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 75 üstünde . İşlem hacmi 18, 419.00 milyon TL de
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11:02AVOD
Yüzde 6.84 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 166, 982 adet işlem