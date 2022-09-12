***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.09.2022 12:02
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,20376 TL'dir. 09.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.09.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062306
BIST
15:013.637
En Yüksek
|Değişim
|: 3,27%
|| 115,20
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.649
En Düşük
3.544
15:0118,2432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,2930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
15:0118,5252
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2091
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
15:011.014,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,57
|Açılış
|: 1.014,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.014,90
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler14:59
|RODRG
|33,22
|8.674.353
|% 10,00
|
|CMENT
|61,70
|1.755.123
|% 9,98
|
|YONGA
|28,68
|436.338
|% 9,97
|
|HALKB
|15,13
|2.076.489.883
|% 9,96
|
|VAKBN
|14,24
|525.545.572
|% 9,96
|
|ASUZU
|294,30
|484.424.470
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.330.352
|% -10,00
|
|BRKO
|2,23
|630.591
|% -7,08
|
|BRMEN
|3,30
|718.234
|% -6,52
|
|EMNIS
|46,88
|24.020
|% -6,20
|
|AKBNK
|17,42
|9.191.140.534
|% 9,42
|
|ISCTR
|12,64
|8.380.979.000
|% 1,61
|
|YKBNK
|9,75
|6.001.292.529
|% 6,79
|
|EREGL
|33,56
|5.558.829.321
|% 3,39
|
|SISE
|27,88
|5.156.640.137
|% 6,41
|
|EKGYO
|5,34
|3.942.142.805
|% 4,50
|
|ISCTR
|12,64
|8.380.979.000
|% 1,61
|
|YKBNK
|9,75
|6.001.292.529
|% 6,79
|
|AKBNK
|17,42
|9.191.140.534
|% 9,42
|
|KRDMD
|15,25
|3.465.222.023
|% 6,94
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2337
|18,2492
|% 0,08
|
|Euro
|18,5253
|18,5320
|% 1,18
|
|Sterlin
|21,2589
|21,3656
|% 0,90
|
|Frank
|19,0502
|19,1650
|% 0,70
|
|Riyal
|4,8384
|4,8627
|% 0,00
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|14,79
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|6,22
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.805
|6.854
|25,00
|
|Yarım
|3.316
|3.349
|11,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.676
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,49
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,33
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|0,88
|
Seans Raporu
14:59
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15:14XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 53 üstünde . İşlem hacmi 84, 267.00 milyon TL de
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15:14AKCNS
Yüzde 8.91 oranında artışla 33.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 443, 576 adet işlem
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15:13HKTM
Yüzde 9.57 oranında artışla 38.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 025 adet işlem
-
15:11BUCIM
Yüzde 8.46 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 091, 409 adet işlem
-
15:10YKBNK
Yüzde 6.68 oranında artışla 9.74 lira fiyatla işlem gören hissede 623, 886, 084 adet işlem