***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2022 10:19
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.11.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,223236 TL'dir. 08.11.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.11.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078490
BIST
11:404.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 52,53
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.415
En Düşük
4.354
11:4018,6097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0871
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6097
En Düşük
18,4972
11:4018,7567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0941
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
11:401.025,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,76
|Açılış
|: 1.025,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:40
|ODAS
|9,79
|1.582.662.061
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.259.299
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.266.080
|% 9,93
|
|ATEKS
|69,40
|21.195.191
|% 9,46
|
|KNFRT
|14,94
|51.583.539
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|50.627.421
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|43.756.954
|% -9,84
|
|ULAS
|7,36
|3.632.970
|% -9,02
|
|ULKER
|23,98
|235.523.120
|% -7,41
|
|THYAO
|113,80
|3.641.566.112
|% 0,71
|
|EREGL
|36,08
|1.818.207.564
|% 0,95
|
|ODAS
|9,79
|1.582.662.061
|% 10,00
|
|SISE
|34,74
|1.293.334.826
|% 0,40
|
|KOZAL
|216,30
|1.213.983.743
|% 5,67
|
|EKGYO
|5,16
|958.576.332
|% -0,77
|
|ODAS
|9,79
|1.582.662.061
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,13
|218.186.110
|% 0,95
|
|DOHOL
|6,37
|588.484.024
|% -1,24
|
|TSKB
|3,12
|266.210.921
|% 0,00
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5953
|18,6097
|% 0,47
|
|Euro
|18,7430
|18,7567
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,4454
|21,5529
|% 0,62
|
|Frank
|18,8522
|18,9658
|% 0,69
|
|Riyal
|4,9338
|4,9586
|% 0,39
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|1,07
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|5,08
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.842
|6.906
|18,00
|
|Yarım
|3.334
|3.376
|8,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.688
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,50
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,89
|0,16
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|-0,42
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:55ALCTL
Yüzde 8.83 oranında artışla 75.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 584, 483 adet işlem
-
11:54KOZAA
Yüzde 6.93 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 899, 381 adet işlem
-
11:53TCELL
Yüzde 8.64 oranında artışla 31.94 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 772, 851 adet işlem
-
11:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TKFEN, GUBRF
-
11:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, TCELL, KOZAA