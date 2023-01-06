***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2023 11:58
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.01.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,270383 TL'dir. 05.01.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.01.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094972
BIST
14:175.230
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 113,18
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
14:1718,7659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
14:1719,7404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0240
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
14:171.108,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.108,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler14:15
|HKTM
|61,65
|59.616.091
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|870.957
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|DOKTA
|55,90
|16.582.161
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|1.474.569
|% -9,98
|
|DYOBY
|29,20
|167.010.224
|% -8,18
|
|MARTI
|5,08
|96.538.201
|% -7,30
|
|ADEL
|128,70
|83.258.616
|% -6,13
|
|ULUSE
|191,70
|38.595.110
|% -5,33
|
|THYAO
|139,60
|7.225.242.011
|% 3,25
|
|EREGL
|40,16
|5.844.183.268
|% 0,20
|
|ASELS
|61,65
|5.568.632.937
|% 4,67
|
|EKGYO
|9,05
|3.518.768.711
|% 6,72
|
|KRDMD
|18,28
|3.005.148.601
|% 1,56
|
|EKGYO
|9,05
|3.518.768.711
|% 6,72
|
|YKBNK
|10,75
|1.981.190.050
|% 2,58
|
|SKBNK
|2,85
|468.134.504
|% 4,40
|
|KRDMD
|18,28
|3.005.148.601
|% 1,56
|
|EREGL
|40,16
|5.844.183.268
|% 0,20
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7590
|18,7659
|% 0,01
|
|Euro
|19,7029
|19,7404
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,1789
|22,2901
|% -0,49
|
|Frank
|19,8778
|19,9975
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9773
|5,0023
|% 0,00
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|4,98
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|2,74
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.532
|7.593
|5,00
|
|Yarım
|3.648
|3.712
|3,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.856
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|0,13
|
|B. Petrol
|79,09
|79,09
|0,40
|
Seans Raporu
14:15
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-
14:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 09 artarak (% 2.32 ) 5, 689
-
14:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, SKBNK
-
14:30XU100
Endeks 5, 232 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 25 üstünde . İşlem hacmi 76, 532.00 milyon TL de
-
14:29VERUS
Yüzde 6.91 oranında artışla 117.60 lira fiyatla işlem gören hissede 368, 156 adet işlem
-
14:28ALBRK
Yüzde 9.15 oranında artışla 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 832, 347 adet işlem