***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.02.2020 18:11
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor" ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819638
BIST
17:59120.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 765,96
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
17:596,0525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
17:596,5586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
17:59307,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,45
|Açılış
|: 307,64
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,59
|317.341.604
|% 19,96
|
|GSRAY
|3,45
|1.113.916.325
|% 19,79
|
|GUBRF
|18,14
|390.659.485
|% 16,21
|
|YKGYO
|3,59
|41.105.019
|% 15,43
|
|GYHOL
|29,14
|1.154.181
|% 13,83
|
|ARDYZ
|16,00
|37.574.880
|% -11,11
|
|ERBOS
|24,60
|21.342.582
|% -10,48
|
|QNBFB
|48,50
|2.070.108
|% -8,23
|
|HUBVC
|39,74
|57.336.036
|% -7,97
|
|QNBFL
|142,00
|4.002.378
|% -7,79
|
|ASELS
|28,84
|2.067.121.174
|% -0,83
|
|THYAO
|15,26
|1.860.730.028
|% 2,48
|
|GSRAY
|3,45
|1.113.916.325
|% 19,79
|
|ODAS
|2,32
|1.048.073.603
|% 7,91
|
|PETKM
|4,16
|542.288.487
|% 0,24
|
|ODAS
|2,32
|1.048.073.603
|% 7,91
|
|GSRAY
|3,45
|1.113.916.325
|% 19,79
|
|KRDMD
|2,98
|477.188.343
|% 2,76
|
|PETKM
|4,16
|542.288.487
|% 0,24
|
|BJKAS
|2,96
|370.335.838
|% 2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8438
|7,8831
|% -0,41
|
|Frank
|6,1382
|6,1752
|% -0,05
|
|Riyal
|1,6081
|1,6162
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,84
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,28
|57,28
|-0,05
|
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