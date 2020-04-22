***VKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.04.2020 09:16
***VKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VKGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839721
BIST
12:1398.881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.262,07
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.929
En Düşük
97.897
12:136,9776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
12:137,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0076
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
12:13381,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,30
|Açılış
|: 381,52
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,02
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|38.876.627
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|5.945.590
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|149.157
|% 10,00
|
|BIZIM
|14,79
|42.414.364
|% 9,96
|
|KNFRT
|11,26
|21.044.610
|% 9,96
|
|IHGZT
|4,60
|39.660
|% -7,82
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|ITTFH
|2,54
|6.020.196
|% -4,51
|
|SNGYO
|0,96
|16.247.876
|% -4,00
|
|DITAS
|15,70
|1.853.466
|% -3,80
|
|GARAN
|8,29
|257.635.762
|% 1,34
|
|DOHOL
|1,85
|208.055.390
|% 7,56
|
|GSRAY
|2,71
|201.197.234
|% 6,69
|
|ECILC
|4,73
|193.323.135
|% 1,72
|
|ASELS
|27,12
|141.902.977
|% 0,59
|
|DOHOL
|1,85
|208.055.390
|% 7,56
|
|KARSN
|1,58
|127.383.195
|% 4,64
|
|GSRAY
|2,71
|201.197.234
|% 6,69
|
|ODAS
|1,65
|88.171.366
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,01
|82.728.679
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5929
|8,6360
|% 0,52
|
|Frank
|7,1779
|7,2212
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8472
|1,8565
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|17,76
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.444
|2.503
|19,40
|
|Tam
|2.508
|2.568
|19,90
|
|Yarım
|1.222
|1.254
|9,70
|
|Çeyrek
|613
|627
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|17,57
|17,57
|-1,76
|
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