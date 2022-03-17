***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 2022 yılı bağımsız denetim hizmeti için "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (E&Y)" firması ile anlaşılmasına ve bu seçimin yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011126BIST