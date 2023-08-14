***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan Artışının Tescili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 07.06.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.07.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.08.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 14.08.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak, Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde yapılan değişiklikler İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Ağustos 2023 tarihinde tescil edilmiş olup aynı tarih ve 10892 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bakanlık Onaylı Tadil Metni KST. KAP.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185258BIST