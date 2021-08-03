***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan Cubes Ankara Projesi'nin ana yüklenici ihale süreci tamamlanmış olup, söz konusu işin 1.053.000.000,00-TL + KDV bedelle Mustafa Ekşi İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti'ye yaptırılmasına karar verilmiş ve sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954507BIST