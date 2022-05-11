***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesinin 7. Maddesinin Yeni Şeklinin Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.000.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.145.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 355.184.306,348 51.501.724,420 14,50000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 NâmaB Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 644.815.693,652 93.498.275,580 14,50000 B Grubu B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 1.000.000.000 145.000.000,000 14,50000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 06.05.2022Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.04.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 29.04.2022SPK Başvuru Tarihi 11.04.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.04.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 10.05.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 09.05.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 11.05.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 1.750.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2021 yılı karından karşılanmak üzere 145.000.000,-TL bedelsiz artırılarak 1.145.000.000,-TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış olup, yeni sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi (002) v1.pdfEK: 2 Esas sözleşmenin çıkarılmış sermayeyi gösteren yeni şekli.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029351BIST