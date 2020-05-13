***VKGYO* *VKY*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
13.05.2020 18:55
***VKGYO******VKY*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler [VKY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
2 Dükkan ve 8 Konutluk Bağımsız Bölümden Oluşan Kargir Apartman
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi, 1472 Ada 1 Parsel üzerinde konumlu F2/A blokta yer alan 2 adet dükkan ve 8 adet konut nitelikli taşınmaz / 2.012,40 m²
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/05/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
25.516.000,00 TL + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
6,60
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
11,09
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,42
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
2
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
1,42
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
116,35
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Satış gerçeğe uygun değerinden yapıldığından UFRS karı oluşmayacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Şirketimiz Ortağının Bağlı Ortaklığı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
13/05/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli Nitelikli İşlem Değil
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
25.12.2019 19.11-405
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
25.516.000,00 TL + KDV
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Mayıs 2020 tarihinde aldığı karar uyarınca
Şirketimiz portföyünde bulunan, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumeli Hisarı Mahallesi 1472 Ada, 1 Parsel, F-2 A Blokta yer alan 2 adet dükkan ve 8 adet konut nitelikli taşınmaza ilişkin 25 Aralık 2019 tarihinde Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ tarafından düzenlenmiş değerleme raporunda takdir edilen 25.516.000,00 TL + KDV bedel üzerinden Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye satışı hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844797
BIST