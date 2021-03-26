***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.03.2021 12:29
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesinin tadili onaylanmıştır. Onaylanan madde tadil tasarısı ektedir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920821
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