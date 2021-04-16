***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesindeDenetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca'nın ve üyeliğine Sn. Nalan Erkarakaş'ın atanmasına,Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin dört üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca'nın, üyeliklere Sn. Nalan Erkarakaş, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Cengiz Erol'un atanmasına, karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928772BIST