***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.04.2021 14:22
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde
Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca'nın ve üyeliğine Sn. Nalan Erkarakaş'ın atanmasına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin dört üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca'nın, üyeliklere Sn. Nalan Erkarakaş, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Cengiz Erol'un atanmasına, karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928772
BIST
15:211.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,67
|Açılış
|: 1.406
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|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
15:218,0788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,0020
15:219,6780
En Yüksek
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|: 0,75%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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9,7085
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
462,66
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler15:21
|QUAGR
|29,12
|189.410.858
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.348.376
|% 9,79
|
|EGGUB
|251,00
|151.041.515
|% 8,38
|
|RYSAS
|3,33
|9.170.615
|% -47,39
|
|PEKGY
|1,80
|10.717.120
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|111.190.214
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.950.653
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,34
|1.215.776.281
|% 0,41
|
|EREGL
|18,30
|1.011.116.844
|% 1,50
|
|ODAS
|3,43
|515.926.671
|% -6,79
|
|TUREX
|15,65
|448.039.724
|% -9,95
|
|PETKM
|6,33
|411.897.211
|% -1,25
|
|GARAN
|7,34
|1.215.776.281
|% 0,41
|
|ODAS
|3,43
|515.926.671
|% -6,79
|
|YKBNK
|2,17
|291.955.158
|% -1,81
|
|EKGYO
|1,87
|191.669.286
|% 1,63
|
|TSKB
|1,31
|113.309.547
|% -2,24
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0700
|8,0788
|% 0,89
|
|Euro
|9,6683
|9,6780
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,0956
|11,1513
|% 0,81
|
|Frank
|8,7394
|8,7921
|% 1,02
|
|Riyal
|2,1440
|2,1547
|% 0,68
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|16,70
|
|Altın Gr.
|461
|461
|7,19
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.096
|46,00
|
|Tam
|3.035
|3.112
|45,46
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|21,98
|
|Çeyrek
|736
|753
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,15
|
|B. Petrol
|67,13
|67,13
|0,19
|
Seans Raporu
15:21
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15:35FROTO
Yüzde 4.27 oranında artışla 185.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 190, 236 adet işlem
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15:34BNTAS
Yüzde 5.58 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 288, 951 adet işlem
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15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 96 kaybederek (% -0.20 ) 1, 463
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15:32XU100
Endeks 1, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 10, 353.00 milyon TL de
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15:32BLCYT
Yüzde 6.34 oranında artışla 20.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 392, 161 adet işlem