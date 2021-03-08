***YAT* *TSGYO* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.03.2021 18:20
***YAT******TSGYO******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
08/03/2021 Tarihinde Şirketimiz Portföyünde bulunan TSGYO payları ile ilgili olarak 6.00-6.15 fiyat aralığından 200,000 adet satış işlemi kurumumuz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte TSGYO hisse senedi sermayesindeki paylarımızın oranı 08/03/2021 tarihi itibariyle %0.44' dür. İşlemler ile ilgili detaylı tablo ekte belirtilmiştir.
Saygılarımızla,
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916146
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,7277
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,1957
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7346
En Düşük
7,4989
18:059,1588
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,1788
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1775
En Düşük
8,8190
18:05416,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,60
|Açılış
|: 416,88
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|8,91
|49.515.899
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|74.342.113
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,32
|1.253.758
|% -10,00
|
|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|15.709.490
|% -9,99
|
|KENT
|350,80
|6.263.357
|% -9,98
|
|CASA
|159,00
|4.430.819
|% -9,97
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% -0,55
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% -3,66
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7172
|7,7277
|% 2,60
|
|Euro
|9,1481
|9,1588
|% 1,99
|
|Sterlin
|10,6292
|10,6825
|% 2,22
|
|Frank
|8,2131
|8,2626
|% 1,93
|
|Riyal
|2,0506
|2,0609
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-19,15
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,60
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|0,15
|
|B. Petrol
|68,79
|68,79
|-0,57
|