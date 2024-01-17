***YAYLA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.01.2024 18:38
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında YAYLA.E payları 18/01/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/02/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241148
BIST
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18:058.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,80
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.053
18:0530,1292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0267
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
18:0532,7613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0013
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
18:051.942,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -21,00
|Açılış
|: 1.942,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.941,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGMT
|39,82
|2.226.499.853
|% 10,00
|
|KFEIN
|74,25
|55.848.400
|% 10,00
|
|YAYLA
|8,69
|77.153.711
|% 10,00
|
|SURGY
|46,42
|823.597.825
|% 10,00
|
|GARFA
|108,90
|110.412.213
|% 10,00
|
|SNPAM
|101,80
|10.191.326
|% -7,45
|
|EKOS
|50,75
|1.300.149.718
|% -6,88
|
|SEKUR
|27,48
|12.091.327
|% -6,85
|
|ANELE
|12,36
|101.255.470
|% -6,72
|
|SNKRN
|26,60
|1.552.092
|% -6,67
|
|THYAO
|252,50
|8.861.517.965
|% 1,08
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKBNK
|42,00
|3.333.726.646
|% 0,48
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|EREGL
|43,44
|2.684.914.086
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,78
|2.364.767.614
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKFGY
|1,89
|367.767.820
|% -0,53
|
|SKBNK
|5,06
|733.047.267
|% -2,69
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1218
|30,1284
|% 0,09
|
|Euro
|32,7356
|32,7504
|% -0,03
|
|Sterlin
|38,0456
|38,2364
|% 0,36
|
|Frank
|34,6072
|34,8157
|% -0,57
|
|Riyal
|8,0075
|8,0476
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|882,65
|884,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,90
|925,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,56
|77,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,10
|2.005,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ORGE
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 63.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 107, 882 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 63 kaybederek (% -0.05 ) 7, 110
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YGYO, MAALT, MARBL, EDIP, ERSU, ULAS, AVPGY, YAYLA, GARFA, BAYRK
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17:58
PSDTC, PKART, KBORU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
HATEK, ANELE, SNPAM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında