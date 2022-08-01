***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.08.2022 10:05
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050144
BIST
10:032.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 23,81
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.617
En Düşük
2.600
10:0317,9548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0420
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8995
|
17,9593
En Düşük
17,8871
10:0318,3943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0734
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,3943
En Düşük
18,2933
10:031.018,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,45
|Açılış
|: 1.018,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.018,70
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler10:03
|YBTAS
|22.880,00
|269.662
|% 10,00
|
|GRNYO
|3,55
|408.600
|% 7,58
|
|AYES
|26,28
|55.083
|% 7,27
|
|ISFIN
|4,03
|18.143.619
|% 6,90
|
|SUMAS
|80,00
|131.520
|% 6,67
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|KZBGY
|64,85
|5.169.017
|% -8,47
|
|TMSN
|45,90
|10.401.517
|% -5,05
|
|LIDFA
|8,50
|2.124.971
|% -3,95
|
|IMASM
|75,20
|1.277.125
|% -3,34
|
|SISE
|22,30
|160.167.779
|% 2,20
|
|THYAO
|50,90
|134.125.761
|% 0,99
|
|SASA
|44,74
|63.319.242
|% 0,58
|
|EKGYO
|3,08
|61.656.778
|% -0,32
|
|ODAS
|3,87
|55.746.715
|% 3,75
|
|EKGYO
|3,08
|61.656.778
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,75
|27.578.412
|% 2,34
|
|ODAS
|3,87
|55.746.715
|% 3,75
|
|TSKB
|2,65
|32.239.431
|% 0,38
|
|KRPLS
|6,01
|50.255.219
|% 6,37
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9418
|17,9548
|% 0,23
|
|Euro
|18,3641
|18,3943
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,8278
|21,9372
|% 0,37
|
|Frank
|18,8108
|18,9241
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7642
|4,7881
|% 0,19
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-2,76
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|38,00
|
|Tam
|6.777
|6.843
|9,00
|
|Yarım
|3.302
|3.346
|5,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.672
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,19
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,08
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,41
|