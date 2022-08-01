***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.08.2022 10:27
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050155
BIST
11:202.635
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 43,02
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.636
En Düşük
2.600
11:2017,9592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0464
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8565
11:2018,4271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1062
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4271
En Düşük
18,2569
11:201.018,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.018,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.020,01
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler11:20
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|37.793.227
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|23.917.661
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,87
|35.640.444
|% 9,92
|
|NTGAZ
|12,20
|29.867.175
|% 8,16
|
|IMASM
|70,05
|13.930.159
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|71.082.611
|% -9,92
|
|KZBGY
|64,80
|48.336.710
|% -8,54
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|LIDFA
|8,30
|12.819.178
|% -6,21
|
|SISE
|22,60
|926.728.018
|% 3,57
|
|THYAO
|50,95
|902.676.473
|% 1,09
|
|SASA
|45,38
|731.357.891
|% 2,02
|
|TUPRS
|274,00
|483.103.579
|% 2,09
|
|EREGL
|28,04
|444.904.089
|% 1,52
|
|EKGYO
|3,09
|337.314.483
|% 0,00
|
|ODAS
|3,88
|340.891.688
|% 4,02
|
|SKBNK
|1,73
|86.216.980
|% 1,17
|
|KRPLS
|6,04
|297.076.073
|% 6,90
|
|YKBNK
|4,77
|234.296.641
|% 0,42
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9416
|17,9592
|% 0,26
|
|Euro
|18,4045
|18,4271
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,8290
|21,9384
|% 0,38
|
|Frank
|18,7856
|18,8988
|% 0,20
|
|Riyal
|4,7651
|4,7890
|% 0,21
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|0,32
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,12
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|38,00
|
|Tam
|6.786
|6.847
|13,00
|
|Yarım
|3.307
|3.347
|6,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,28
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,07
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,79
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:36ICBCT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 364, 556 adet işlem
-
11:35VESTL
Yüzde 6.37 oranında artışla 25.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 564, 750 adet işlem
-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 38 artarak (% 1.79 ) 2, 810
-
11:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, SASA
-
11:34XU100
Endeks 2, 636 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 10, 744.00 milyon TL de