***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2022 10:00
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052213
BIST
13:392.724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,16
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
13:3917,9615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0520
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
13:3918,3876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
13:391.031,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,51
|Açılış
|: 1.031,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler13:37
|YUNSA
|39,48
|34.686.348
|% 9,97
|
|RODRG
|23,38
|5.459.968
|% 9,97
|
|MEPET
|3,43
|17.685.146
|% 9,94
|
|OZGYO
|3,18
|150.007.387
|% 8,53
|
|SKBNK
|2,17
|460.841.880
|% 7,96
|
|ASUZU
|297,00
|88.686.333
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|11.518.116
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,80
|19.242.315
|% -8,12
|
|AKSUE
|32,58
|15.520.874
|% -5,67
|
|KRPLS
|7,80
|666.969.993
|% -5,57
|
|THYAO
|55,75
|1.918.221.494
|% 0,81
|
|SISE
|23,62
|888.801.962
|% -0,59
|
|ASELS
|23,64
|751.226.846
|% 1,11
|
|SASA
|49,64
|712.022.718
|% -0,82
|
|KRDMD
|10,95
|687.501.477
|% -3,01
|
|SKBNK
|2,17
|460.841.880
|% 7,96
|
|TSKB
|3,16
|577.674.695
|% 1,61
|
|ODAS
|4,29
|680.143.879
|% 4,13
|
|DOHOL
|4,11
|648.525.619
|% 2,75
|
|ZOREN
|2,43
|298.405.131
|% 2,97
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9547
|17,9640
|% 0,30
|
|Euro
|18,3756
|18,3926
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,7203
|21,8292
|% 0,01
|
|Frank
|18,7491
|18,8620
|% 0,35
|
|Riyal
|4,7652
|4,7891
|% 0,26
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-4,76
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,04
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|3,00
|
|Tam
|6.906
|6.956
|-34,00
|
|Yarım
|3.365
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,09
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|-0,06
|