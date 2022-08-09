***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2022 10:28
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053368
BIST
11:472.804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 9,41
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
11:4717,9660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
11:4718,4166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1184
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2767
11:471.034,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.034,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler11:47
|KRTEK
|22,00
|38.427.054
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.254.979
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|40.001.837
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.369.958
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|58.775.316
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.319.467
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|14.490.542
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|121.213.800
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|ORMA
|36,86
|167.381
|% -6,30
|
|THYAO
|59,30
|1.735.910.508
|% 0,94
|
|ISCTR
|6,02
|1.031.691.150
|% -5,35
|
|TUPRS
|281,90
|796.886.195
|% 3,07
|
|SASA
|52,00
|728.593.373
|% 0,00
|
|EREGL
|28,70
|604.232.203
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,02
|1.031.691.150
|% -5,35
|
|EKGYO
|3,44
|490.978.898
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|584.210.880
|% 0,38
|
|ALBRK
|1,62
|130.714.648
|% 4,52
|
|SKBNK
|2,29
|170.624.868
|% 0,00
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9606
|17,9660
|% 0,09
|
|Euro
|18,4011
|18,4166
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,7008
|21,8096
|% 0,51
|
|Frank
|18,7838
|18,8970
|% 0,49
|
|Riyal
|4,7648
|4,7887
|% 0,20
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,77
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.036
|4,22
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.938
|6.990
|3,00
|
|Yarım
|3.381
|3.418
|2,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.708
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,47
|95,47
|-1,18
|
Seans Raporu
11:47
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-
12:02ALKIM
Yüzde 4.47 oranında artışla 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 536, 814 adet işlem
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12:01LINK
Yüzde 4.12 oranında artışla 36.90 lira fiyatla işlem gören hissede 717, 493 adet işlem
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12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 91 artarak (% 0.40 ) 2, 482
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12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORCAY, NTGAZ, VKFYO, OBASE, ALKA, KRTEK
-
12:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, ASUZU, SNGYO, KZBGY