***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2022 10:00
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073224
BIST
11:333.904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 2,76
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.915
En Düşük
3.888
11:3318,6035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
11:3318,1832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0249
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1503
11:33969,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,88
|Açılış
|: 969,40
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler11:33
|SMRTG
|75,90
|350.093.802
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|19.063.183
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.817.376
|% 9,99
|
|ORGE
|24,04
|58.824.522
|% 9,97
|
|ERCB
|63,70
|206.986.100
|% 9,83
|
|ETILR
|8,67
|42.818.380
|% -6,57
|
|MZHLD
|115,80
|46.719.222
|% -4,85
|
|DAGHL
|28,88
|10.866.390
|% -3,73
|
|SMART
|8,13
|12.138.360
|% -3,67
|
|SONME
|43,44
|6.175.476
|% -3,64
|
|THYAO
|98,85
|2.011.866.190
|% -0,20
|
|TUPRS
|377,70
|1.382.895.114
|% 2,58
|
|YKBNK
|9,60
|849.515.676
|% -0,93
|
|HALKB
|8,83
|765.605.761
|% 1,49
|
|AKBNK
|15,58
|752.081.511
|% -1,08
|
|EKGYO
|4,48
|521.344.699
|% -0,44
|
|YKBNK
|9,60
|849.515.676
|% -0,93
|
|HALKB
|8,83
|765.605.761
|% 1,49
|
|ISGYO
|7,23
|601.019.353
|% 9,05
|
|VAKBN
|9,03
|734.900.883
|% 2,27
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5990
|18,6035
|% -0,02
|
|Euro
|18,1693
|18,1832
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,6750
|20,7787
|% -0,74
|
|Frank
|18,3930
|18,5038
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9346
|4,9594
|% 0,08
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|-8,43
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-3,49
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.598
|6.707
|-2,00
|
|Yarım
|3.215
|3.271
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.638
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,38
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|-0,15
|
|B. Petrol
|91,22
|91,22
|-1,16
|
Seans Raporu
11:33
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11:48KATMR
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