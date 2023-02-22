***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2023 10:42
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115884
BIST
10:545.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -26,19
|Açılış
|: 5.149
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.090
10:5418,8789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,8796
En Düşük
18,8057
10:5420,1194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0280
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,1347
En Düşük
20,0000
10:541.116,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.116,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.116,67
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler10:54
|SEGYO
|2,31
|8.537.243
|% 10,00
|
|BNTAS
|7,02
|94.214.116
|% 9,86
|
|RYGYO
|12,10
|78.135.844
|% 9,60
|
|VANGD
|5,67
|4.040.336
|% 9,46
|
|BURVA
|36,48
|12.784.541
|% 8,38
|
|AFYON
|11,34
|138.651.432
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|43.579.725
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|161.705.647
|% -10,00
|
|BMSCH
|18,47
|15.172.961
|% -9,99
|
|CMBTN
|734,30
|40.432.433
|% -9,99
|
|EREGL
|46,72
|3.164.249.024
|% -6,30
|
|KRDMD
|23,68
|1.923.322.943
|% -5,58
|
|THYAO
|139,30
|1.418.301.283
|% 1,31
|
|ISDMR
|43,58
|966.573.887
|% 8,03
|
|EKGYO
|8,32
|954.499.188
|% -6,83
|
|EKGYO
|8,32
|954.499.188
|% -6,83
|
|KRDMD
|23,68
|1.923.322.943
|% -5,58
|
|EREGL
|46,72
|3.164.249.024
|% -6,30
|
|YKBNK
|9,15
|435.730.019
|% 2,01
|
|AKBNK
|16,16
|714.509.490
|% 1,64
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8761
|18,8789
|% 0,07
|
|Euro
|20,1142
|20,1194
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,8248
|22,9392
|% 0,25
|
|Frank
|20,3125
|20,4349
|% 0,28
|
|Riyal
|5,0166
|5,0418
|% 0,04
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|5,99
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|2,20
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.634
|7.708
|9,00
|
|Yarım
|3.729
|3.772
|5,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.886
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|-0,41
|
Seans Raporu
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