***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2023 10:56
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132344
BIST
13:254.959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 39,01
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.920
13:2519,2616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 19,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
13:2521,1156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1081
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
13:251.250,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.250,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler13:25
|ELITE
|13,64
|15.589.306
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|705.612
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|383.515
|% 10,00
|
|MARKA
|17,83
|10.210.653
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|36.363.018
|% 9,98
|
|ONCSM
|129,20
|98.629.466
|% -9,97
|
|QNBFL
|72,10
|95.198
|% -7,21
|
|DGGYO
|33,60
|28.886.593
|% -6,67
|
|AKFYE
|15,81
|2.507.217.709
|% -4,93
|
|DOGUB
|19,07
|29.340.861
|% -4,55
|
|AKFYE
|15,81
|2.507.217.709
|% -4,93
|
|ASTOR
|58,90
|1.655.414.063
|% 3,33
|
|THYAO
|127,50
|1.578.073.531
|% 1,76
|
|TUPRS
|79,15
|1.013.951.042
|% -0,38
|
|KOZAL
|21,74
|989.601.519
|% 2,16
|
|AKFYE
|15,81
|2.507.217.709
|% -4,93
|
|YYAPI
|2,87
|178.226.013
|% 6,69
|
|EKGYO
|6,41
|329.656.136
|% 0,47
|
|YGYO
|2,16
|105.983.004
|% 2,86
|
|KOZAL
|21,74
|989.601.519
|% 2,16
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2576
|19,2616
|% 0,13
|
|Euro
|21,0389
|21,1156
|% 0,51
|
|Sterlin
|23,9255
|24,0455
|% 0,08
|
|Frank
|21,1936
|21,3212
|% 0,26
|
|Riyal
|5,1188
|5,1445
|% 0,10
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.019
|2.019
|-1,81
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|0,09
|
|Cumhuriyet
|8.452
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.508
|8.556
|-20,00
|
|Yarım
|4.155
|4.187
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.078
|2.093
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|0,02
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|-0,24
|