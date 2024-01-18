***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2024 10:02
***YAYLA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAYLA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241223
BIST
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12:038.095
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 70,90
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.078
En Yüksek
8.117
12:0330,1449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0148
|Açılış
|: 30,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
12:0332,9115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0938
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7617
12:031.945,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.945,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.952,16
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler12:01
|HLGYO
|2,66
|31.163.699
|% 50,28
|
|KFEIN
|81,65
|65.086.318
|% 9,97
|
|ULAS
|20,70
|5.681.074
|% 9,93
|
|GARFA
|119,70
|102.438.161
|% 9,92
|
|ERSU
|17,59
|16.338.075
|% 9,12
|
|SNPAM
|93,70
|1.728.671
|% -7,96
|
|AYCES
|867,50
|126.099.850
|% -6,17
|
|VKFYO
|35,92
|13.596.733
|% -2,97
|
|PSDTC
|60,50
|4.817.668
|% -2,97
|
|PSDTC
|60,50
|4.817.668
|% -2,97
|
|THYAO
|253,00
|2.673.857.573
|% 0,20
|
|ISCTR
|26,60
|2.329.330.623
|% 3,58
|
|YKBNK
|22,46
|1.760.240.933
|% 1,26
|
|AKBNK
|42,74
|1.573.592.624
|% 1,76
|
|SASA
|34,80
|1.486.604.861
|% 3,08
|
|ISCTR
|26,60
|2.329.330.623
|% 3,58
|
|YKBNK
|22,46
|1.760.240.933
|% 1,26
|
|EKGYO
|8,73
|659.698.302
|% -0,57
|
|AKFGY
|1,91
|89.840.440
|% 1,06
|
|SASA
|34,80
|1.486.604.861
|% 3,08
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1415
|30,1457
|% 0,05
|
|Euro
|32,9009
|32,9116
|% 0,29
|
|Sterlin
|38,1193
|38,3105
|% 0,04
|
|Frank
|34,6491
|34,8579
|% -0,16
|
|Riyal
|8,0127
|8,0528
|% 0,04
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,56
|22,59
|% 0,66
|
|Platin
|890,67
|892,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|930,21
|934,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,28
|78,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.009,95
|2.010,28
|% 0,66
|